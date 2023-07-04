الخط الساخن | فواتير المياه في لبنان: تباين في التسعيرة وتخوف من زيادة الاكلاف

في حلقة من الخط الساخن من اعداد الزميلة ديما جمعة بعنوان “فواتير المياه في لبنان: تباين في التسعيرة وتخوف من زيادة الاكلاف”

اعتبر المهندس جان جبران مدير عام مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان والبقاع ان مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان والبقاع تناضلان في سبيل تأمين المياه للمواطنين وتحدث عن وجود العديد من المعوقات ابرزها انقطاع التيار الكهربائي وفي ظل هذا الانقطاع يتعذر تقديم الخدمة بشكلها الطبيعي والمعتاد، واكد ان مؤسسات المياه تعتبر من ابرز المؤسسات التي لم يتغيب موظفيها مع الإقرار بالصعوبات التي يواجهها موظفيها .

واكد المهندس جبران انه لا يوجد شح في مصادر المياه، وهي متوفرة بشكل كبير رغم قلة الامطار في الموسم الشتوي الا ان المشكلة تكمن في عدم المقدرة المالية في صيانة بعض الشبكات وتوصيل المياه من المصدر الى المشتركين.

في جولة للزميلة ديما جمعة بدأتها في العاصمة بيروت نقلت إعتراض المشتركين على ارتفاع تعرفة المياه رغم عدم توفرها .

واستمرت جولة الزميلة ديما وانتقلت الى الجنوب والبقاع ونقلت اراء المواطنين.

وتحدث المهندس جبران عن اهمية الجباية على اعتبار انها المورد المالي الوحيد لمؤسسات، حيث يتم اعداد الموازنة لها بناء على التزام المشتركين بالجباية ، فمؤسسات المياه في لبنان لا تتلقى دعما من مالية الدولة ولا تتلقى تبرعات وهبات .

في مداخلة من الدكتور حسين الغول رئيس مصلحة الإدارة المركزية في مؤسسة مياه لبنان الجنوبي تحدث خلالها عن القيمة الاجمالية للجباية التي لا تغطي كلفة التشغيل وشدد على اهمية اعادة دراسة التعرفة الرسمية لاشتراك المياه .

المصدر: قناة المنار