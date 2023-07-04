سرايا “القدس” – كتيبة جنين: وحدة الهندسة تفجر عددًا من العبوات في قوات الاحتلال على دوار زايد وتحقق إصابات مباشرة في آليات العدو – موقع قناة المنار – لبنان
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July 4 2023 - 10:36
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حزب الله يدين العدوان الصهيوني المتجدد على مخيم جنين وترويع الفلسطينيين وتدمير ممتلكاتهم وأعمال القتل والاعتقال التعسفية
حزب الله يشيد بالتصدي البطولي للمقاومة وأبناء المخيم الذين يواجهون قوات الاحتلال بكل شجاعة موقعين خسائر في قوات نخبته
حزب الله: ستكشف نتائج المعركة حماقة هذا العدو وفهمه الخاطئ لإرادة شعبنا الفلسطيني المقاوم الذي يملك القوة والعزيمة
حزب الله: نؤكد وقوفنا ودعمنا المطلق إلى جانب الشعب الفلسطيني ومقاومته في كل الخيارات التي يرونها مناسبة لردع العدو
المقاومة الفلسطينية تواصل تصديها للعدوان الإسرائيلي على جنين في يومه الثاني والفصائل تؤكد وقوع خسائر بالجنود الصهاينة
الصحة الفلسطينية: إرتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على جنين إلى 10 وعشرات الجرحى بينهم حالات خطرة
الهلال الأحمر الفلسطيني: الوضع الإنساني في جنين يسوء في ظل استمرار منع قوات الاحتلال سيارات الإسعاف القيام بواجبها
جيش الإحتلال الإسرائيلي: اعتقال 120 فلسطينيا ليل الاثنين _ الثلاثاء خلال العملية العسكرية المتواصلة في جنين
إعلام العدو: الجيش الإسرائيلي بدأ المرحلة الثانية من العملية العسكرية في جنين ويعمل على اهداف جديدة بالمخيم
نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس: المقاومون على الأرض جسد واحد ويقاتلون معاً حتى وإن صدرت بيانات بأسماء الفصائل
صالح العاروري للعدو الصهيوني: مجاهدونا سيأتون من كل مكان ولن تعرف من أين سيخرج المقاوم الجديد
سرايا “القدس” – كتيبة جنين: وحدة الهندسة تفجر عددًا من العبوات في قوات الاحتلال على دوار زايد وتحقق إصابات مباشرة في آليات العدو
منذ 26 mins
4 July، 2023
عاجل
العدو الاسرائيلي
العدوان على جنين
تفجير عبوات ناسفة
سرايا القدس
كتيبة جنين
مخيم جنين
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