متابعة | إدانات عربية ودولية وأممية للعدوان الصهيوني على جنين

أدانت دول عربية ودولية وجهات أممية العدوان الإسرائيلي الواسع الذي تتعرض له مدينة جنين ومخيمها شمال الضفة الغربية، منذ فجر الاثنين، معتبرين ما يجري امتدادًا لسجل الجرائم وإرهاب الدولة المنظم ضد الشعب الفلسطيني، وانتهاكًا للقوانين الدولية.

اجتماع طارئ للجامعة العربية

من المقرر أن تعقد الجامعة العربية اليوم الثلاثاء اجتماعًا طارئًا، لبحث العدوان الإسرائيلي على جنين. وقال مندوب فلسطين الدائم لدى الجامعة مهند العكلوك، إن الاجتماع العاجل الذي سيعقد بناء على طلب فلسطين، وبالتنسيق مع مصر والأردن. وبين أن الاجتماع سيبحث سبل التحرك الفعال على المستويين العربي والدولي لوقف هذا العدوان الإسرائيلي.

الجامعة العربية تُدين العدوان على جنين

وكانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أدانت العدوان الذي يشنه جيش الاحتلال الإسرائيلي على مدينة جنين واستشهاد عدد من الفلسطينيين وإصابة العشرات جروح بعضهم خطيرة.

وحملت الأمانة العامة للجامعة العربية في بيان لها، الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذا العدوان وهذه الجرائم بوصفها جرائم حرب وانتهاكا للمواثيق والقوانين وقرارات الشرعية الدولية، وتقويضا لمساعي ومحاولات إعادة إحياء مسار وآمال السلام الإقليمية والدولية.

وحذرت من تبعات هذا العدوان وتداعياته البالغة الخطورة على الأمن والاستقرار بفلسطين والمنطقة، داعية المجتمع الدولي خاصة مجلس الأمن والدول الأعضاء إلى تحمل مسؤولياتهم في الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.

بدوره، دعا الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، أنصار السلام في العالم للتدخل الفوري لوقف العملية العسكرية الإجرامية التي يمارسها الاحتلال في جنين .

وأدان أبو الغيط، قصف الاحتلال المدن والمخيمات السكنية بالطيران، وتجريف المنازل والطرقات الذي يعتبر عقابًا جماعيًا وانتقامًا لن يؤدي سوى لمزيد من تفجير الموقف.

غوتيريش: التطورات بجنين تبعث بالقلق العميق

بدوره، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن قلقه العميق إزاء التطورات في مدينة جنين. وقال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق، في بيان، إن “الأمين العام يشعر بقلق عميق إزاء التطورات في جنين”.

وأضاف البيان أن “غوتيريش يؤكد أن جميع العمليات العسكرية يجب أن تتم في ظل الاحترام الكامل للقانون الدولي الإنساني”. وقال حق “نريد أن تتوقف كافة الهجمات التي تطال مناطق سكنية ومناطق مكتظة بالسكان”.

ولفت المسؤول الأممي إلى أن “إسرائيل قادرة على تنفيذ عمليات أمنية، وعليها أن تفعل ذلك بطريقة تتجنب وقوع إصابات في صفوف المدنيين وتدمير البنية التحتية المدنية”.

وفي السياق، كان المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينيسلاند، في تغريدة عبر تويتر، إن “التوتر المتصاعد خطير للغاية فيما يتعلق بالعملية العسكرية الإسرائيلية”.

عباس يجدد مطالبته بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني

رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس جدد مطالبته المجتمع الدولي بضرورة توفير الحماية الدولية العاجلة للشعب الفلسطيني وفرض عقوبات على الاحتلال الإسرائيلي وإدانة العدوان على جنين ومخيمها.

وفي كلمته خلال اجتماع القيادة في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، مساء الإثنين، قال عباس “وجهت الحكومة وأجهزتها لتوفير كل ما يلزم لتعزيز صمود أهلنا في جنين وبقية أرض دولة فلسطين”.

لبنان يدين العدوان الإسرائيلي على مخيم جنين

إلى ذلك، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ فجر اليوم على مدينة جنين ومخيمها، والذي يستهدف جميع السكان دون تمييز، ويستخدم فيه القصف بالطائرات الحربية والأسلحة الثقيلة.

ودعت المجتمع الدولي، إلى تحمل مسؤوليته في الضغط على الطرف المعتدي لوقف العدوان وحماية المدنيين العزل، وذلك لمنع التصعيد وحماية السلم والأمن الدوليين والإقليميين.

الجزائر تُطالب بالوقف الفوري للعملية العسكرية في جنين

وطالبت وزارة الخارجية الجزائرية بـ”الوقف الفوري لهذه العمليات العسكرية التي تنتهك بصفة فاضحة جميع الأعراف والقوانين الدولية وأبسط القيم الإنسانية”.

وأدانت وزارة الخارجية الجزائرية، عدوان الاحتلال الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها، ما أسفر عن ارتقاء العديد من الشهداء، وإصابة العشرات من المدنيين.

وجددت الجزائر التعبير عن تضامنها الدائم مع الشعب الفلسطيني الأبي ومناصرة قضيته العادلة في إنهاء احتلال أراضية وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف”.

ودعت “المجتمع الدولي، لا سيما مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياته السياسية والقانونية في ضمان حماية دولية للشعب الفلسطيني ومحاسبة المسؤولين عن سلسلة الجرائم، التي ما انفك المحتل يرتكبها في الأراضي الفلسطينية المحتلة دون مساءلة أو ردع أو محاسبة.

سلطنة عُمان تستنكر اعتداءات الاحتلال على مخيم جنين

سلطنة عُمان أعربت عن استنكارها وإدانتها للاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على مدينة جنين والمخيمات الفلسطينية بالضفة الغربية.

وعبّرت وزارة الخارجية العمانية، عن موقف سلطنة عمان الثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة على حدود 1967. وأكدت أهمية تحمّل المجتمع الدولي مسؤولياته في هذا الشأن وفقا للقانون الدولي، وتحقيقا للسلام العادل والشامل.

طهران: العدوان على جنين نموذج لإرهاب الدولة

بينما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني تعليقاً على الأحداث في جنين، “نشهد تطورات مريرة من خلال هجوم الكيان الصهيوني على مدينة جنين بمختلف الطرق ولا سيما الهجوم الجوي”، معتبراً أن “هذا نموذج واضح عن إرهاب الدولة”.

وأضاف “الوقوف أمام الانتهاكات الصهيونية من واجب المنظمات الدولية ومنها الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي، التي نتوقع منها العمل بجدية وفاعلية بهذا الصدد وللدفاع عن الشعب الفلسطيني”. ولفت إلى أن “الانتهاكات الأخيرة تظهر مرة أخرى أن التطبيع ليس مؤثراً ورادعاً لإيقاف آلة الحرب الصهيونية ولا يمكن الثقة بهذا الكيان ولا يمكن الدخول في سلام معه”.

سوريا تُجدد دعمها للشعب الفلسطيني

بدورها، جددت سوريا دعمها الكامل للشعب الفلسطيني في نضاله ضد الاحتلال والحصول على حقوقه كاملة.

وقالت وزارة الخارجية السورية في تصريح صحفي لها، إن سوريا تدين بشدة العدوان الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها في الضفة الغربية؛ “والذي يرقى إلى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية”.

ودعت سوريا، الأمم المتحدة للتحرك الفوري لإيقاف جرائم الاحتلال ومحاسبة مرتكبيها.

تونس تدين العدوان على جنين وتدعو المجموعة الدولية لوضع حد للاحتلال

وأدانت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة التونسيين بالخارج العدوان الاسرائيلي على جنين، ودعت المجموعة الدولية الى تحمل مسؤوليتها إزاء الظلم والعدوان الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني.

وقالت الخارجية التونسية “تُدين تونس بشدّة العمليات العسكرية والاعتداءات المُتكررة التي يقوم بها الكيان المُحتلّ في الأراضي الفلسطينية وبالخصوص بمدينة جنين ومُخيّمها بالضفة الغربية والتي خلّفت عددا من الشهداء وإصابة العشرات من الفلسطينيين العزّل، وذلك في خرق فاضح لقرارات الشرعية الدولية، ولكافة الأعراف الدولية ومواثيق حقوق الإنسان”.

وأعربت تونس مُجدّدا عن رفضها القاطع للاعتداءات الوحشية والمُمارسات المُمنهجة لسلطة الاحتلال في حق الشعب الفلسطيني الشقيق، وتدعو المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي إلى تحمّل مسؤوليتهما إزاء المظلمة المُتواصلة عليه ووضع حدّ للخطوات التصعيدية الخطيرة لقوات الاحتلال الغاشم ومنعه من التصرف كقوّة فوق المحاسبة وفوق المواثيق الأممية.

الخارجية الأردنية تدعو لوقف الاعتداءات الإسرائيلية

من جهتها، دانت وزارة الخارجية الأردنية التصعيد الإسرائيلي المتواصل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وآخره العدوان على مدينة جنين صباح اليوم.

وحذرت الخارجية الأردنية في بيانٍ لها من استمرار دوامة العنف في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ودعت المجتمع الدولي للتحرك فورا لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على المدن الفلسطينية المحتلة، وحمايتها من الاعتداءات المتكررة والتصعيد الذي يمثل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني والتزامات “إسرائيل” بصفتها القوة القائمة بالاحتلال.

وجددت تأكيد موقف الأردن الرافض لهذه الاعتداءات ولجميع الإجراءات الأحادية التي تقوض جهود تحقيق التهدئة.

مصر تدين الاعتداء الإسرائيلي على جنين

من ناحيتها طالبت وزارة الخارجية المصرية بتدخل الأطراف الدولية الفاعلة لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية، مستنكرةً الاعتداء على مدينة جنين، وما أسفر عنه من ضحايا ومصابين فلسطينيين.

وعبرت الخارجية المصرية في بيان لها عن رفض بلادها الكامل للاعتداءات والاقتحامات الإسرائيلية المتكررة ضد المدن الفلسطينية، وما تسفر عنه من وقوع ضحايا أبرياء من المدنيين.

وأكدت أن “إسرائيل” تستخدم القوة بشكلٍ مفرط وعشوائي، معتبرةً ذلك انتهاكًا سافرًا لأحكام القانون الدولي والشرعية الدولية.

قطر تُدين عدوان الاحتلال على مخيم جنين

وأدانت دولة قطر، عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتكرر على مدينة جنين ومخيمها، الذي أدى إلى سقوط شهداء وجرحى، معتبرة إياه حلقة جديدة في سلسلة اعتداءات الاحتلال المستمرة وجرائمه المروعة بحق الشعب الفلسطيني الأعزل.

وحذرت وزارة الخارجية القطرية، من تلاشي فرص السلام واتساع دائرة العنف بسبب التصعيد الإسرائيلي المستمر في الأراضي الفلسطينية المحتلة وشددت على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني، وإلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها الصارخة للقانون الدولي وإجبارها على احترام قرارات الشرعية الدولية.

الإمارات تحث “إسرائيل” على وقف التوتر

من جانبها، أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة، بشدة الاعتداءات الإسرائيلية على مدينة ومخيم جنين. مشددة على ضرورة الوقف الفوري للحملات الإسرائيلية المتكررة والمتصاعدة ضد الشعب الفلسطيني.

‏وحثّت وزارة الخارجية الإماراتية في تصريحات لها، اليوم، سلطات الاحتلال الإسرائيلي على عدم اتخاذ خطوات تفاقم التوتر في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتؤدي إلى تدهور الأوضاع وتوسيع دائرة العنف.

وشددت الخارجية الإماراتية على ضرورة إعادة تضافر الجهود الدولية لوقف إطلاق النار ولإحياء “عملية السلام” في الشرق الأوسط.

التعاون الإسلامي تدين بشدة جرائم الاحتلال في جنين

وأدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة جرائم الاحتلال في جنين من استهداف مباشر للمدنيين والطواقم الطبية وهدم البيوت والمساجد.

وتابعت المنظمة في بيان أن ما يحدث في جنين جريمة نكراء تشكل امتدادا لسجل الجرائم وإرهاب الدولة المنظم ضد الشعب الفلسطيني.

منسقة الشؤون الإنسانية الأممية قلقة

وفي ردود الأفعال، أعربت منسقة الشؤون الإنسانية الأممية في فلسطين لين هاستينغز عن قلقها البالغ من حجم العدوان العسكري الإسرائيلي على مخيم جنين.

وأشارت “هاستينغز” إلى أن الجيش الإسرائيلي قصف مخيم المكتظ بالسكان بالطائرات، مطالبةً إياه بتأمين وصول طواقم الإسعاف لإنقاذ المصابين.

البرلمان العربي: ما يحدث في جنين بجريمة حرب تُرتكب ضد شعب أعزل

واستنكر البرلمان العربي العدوان المتواصل على جنين ومخيمها، ووصف في بيان صدر عنه ما يحدث في جنين بجريمة حرب تُرتكب ضد شعب أعزل، داعيًا المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى الإسراع في توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني من آلة الحرب الإسرائيلية.

وأشار إلى أن ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي هو عدوان ممنهج ومدروس تستهدف منه تخويف الشعب الفلسطيني وترويعه لإسكات صوت الحق وفرض الأمر الواقع بالقوة العسكرية.

وطالب البرلمان العربي بتحرك عربي وإقليمي ودولي لوقف هذا العدوان ومحاسبة الجيش الإسرائيلي وقادته على ما اقترفوه من جرائم بحق شعب أعزل يدافع عن قضيته وأرضه المحتلة.

حزب الله يدين العدوان الصهيوني على مخيم جنين ويشيد بالتصدي البطولي

حزب الله دان العدوان الصهيوني المتجدد على مخيم جنين وترويع المواطنين الفلسطينيين وتدمير ممتلكاتهم وأعمال القتل والاعتقال التعسفية والإرهابية التي تمارسها قوات الاحتلال بحقهم في ظل صمت عالمي وعربي يشجع العدو على التمادي بأعماله الإرهابية الخطرة.

وأشاد حزب الله في بيان له “بالتصدي البطولي لفصائل المقاومة وأبناء المخيم البواسل الذين يواجهون قوات الاحتلال بكل شجاعة وثبات، موقعين الخسائر في قوات نخبته وآلته الحربية”.

واضاف البيان “لقد أثبت المجاهدون الفلسطينيون مرة جديدة يقظتهم وقدرتهم على الوقوف بوجه غطرسة العدو وافشال أهدافه رغم زجه بقوات النخبة واستخدامه أكثر الأسلحة تطورا وفتكاً، وستكشف نتائج هذه المعركة حماقة هذا العدو وفهمه الخاطئ لإرادة شعبنا الفلسطيني المقاوم الذي يملك القوة والعزيمة ولديه الكثير من الخيارات والوسائل التي ستجعل العدو يندم على فعلته”.

وتقدم حزب الله من شعبنا الفلسطيني العزيز وفصائله المقاومة بأحر التعازي والتبريكات بالشهداء الأبطال ونسأل الله تعالى العافية للجرحى، مؤكداً وقوفه ودعمه المطلق إلى جانبهم في كل الخيارات التي يرونها مناسبة لردع العدو وحماية الشعب الفلسطيني ومقدساته.

أنصار الله: على العدو أن يدرك بأنه سيفشل في عدوانه

الى ذلك، قال عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله فضل أبو طالب إن “العدو الإسرائيلي يصر على توريط نفسه في مغامرة خطرة غير محسوبة من خلال عملية عدوانية تستهدف جنين”، مؤكدًا أن “على العدو أن يدرك بأنه سيفشل في عدوانه كما فشل سابقًا”.

وأضاف أبو طالب في تصريح تلفزيوني أنّ ““المقاومة الفلسطينية ستكون له بالمرصاد وسيتلقى الرد المزلزل الذي يجعله يعض على يد الندامة على هذه المغامرة”.

علماء اليمن تدعو لطرد سفراء الاحتلال

وطالبت رابطة علماء اليمن، بعدم الاكتفاء بـ “البيانات الهزيلة”، مؤكدة وجوب اتخاذ خطوات عملية كطرد السفراء وإغلاق السفارات في الدول المطبعة مع الاحتلال.

وأكدت في تصريح مقتضب على “وحدة الساحات ووحدانية القضية والمظلومية الفلسطينية الجامعة للأمة الإسلامية”.

وبدأ جيش الاحتلال قبيل فجر الاثنين بساعات باقتحامٍ واسع لمدينة جنين ومخيمها، يرافقه غارات جوية استهدفت عدة أهداف، ما أسفر حتى اللحظة عن ارتقاء عشرة شهداء وإصابة 100 آخرين بينهم 20 حالة خطيرة، وفق آخر تحديث لوزارة الصحة.

المصدر: موقع المنار + وكالات