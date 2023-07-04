مواكبة | مواجهات ووقفات تعم الضفة والقدس وغزة تنديدا بالعدوان على جنين

بعد المواجهات الليلية، يعم الإضراب الشامل مدن الضفة الغربية المحتلة، اليوم الثلاثاء، تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها المستمر لليوم الثاني، الذي أسفر عن 10 شهداء وعشرات الجرحى.

إضراب شامل

وأكدت لجنة التنسيق الفصائلي في بيت لحم الإضراب الشمال لجميع مناحي الحياة يوم الثلاثاء، ذلك للتجمع عند مفترق باب الزقاق الساعة الـ 12:00 ظهراً؛ إسناداً لأهالي جنين.

وفي الخليل، أعلنت حركة فتح الإضراب الشامل، داعيةً للتوجه إلى نقاط التماس والاشتباك مع الاحتلال وقطع الطرق على المستوطنين.

وفي نابلس، أعلنت القوى الوطنية الإضراب الشامل في المدينة تنديدا بمجازر الاحتلال في مخيم جنين.

وفي رام الله والبيرة، أعلنت القوى الوطنية كذلك الإضراب الشامل داعية إلى وقفة إسناد لمخيم جنين في تمام الساعة الخامسة على دوار المنارة.

وفي مدينة القدس، اعتبرت القوى الوطنية والإسلامية، اليوم الثلاثاء يوم تصعيد وإضراب شامل ضد الاحتلال ومستوطنيه في كافة مناطق المحافظة.

وأعلنت الحركة الطلابية في جامعة بير زيت رام الله، فجر اليوم الثلاثاء، إغلاق أبواب الجامعة وتأجيل الامتحانات المقررة لوقت لاحق، بسبب استمرار العدوان الإسرائيلي على جنين.

وقالت الحركة الطلابية في بيان صحفي “نعلن عن إغلاق أبواب الجامعة اليوم الثلاثاء، والامتحانات التي كانت مقررة تؤجل لوقتٍ لاحق، مع إبقاء الدوام عن بعد، وندعو طلبتنا للمشاركة الفاعلة في كافة الفعاليات المساندة لجنين ومقاومتها.

وشهدت محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة والداخل المحتل عام 48 أمس الإثنين مسيرات منددة بالعدوان الإسرائيلي الغاشم على جنين، وسط اندلاع مواجهات في عدة مدن على نقاط التماس مع الاحتلال.

مواجهات في الضفة والقدس

الى ذلك، اندلعت مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال، ليل فجر اليوم الثلاثاء، في مدينة قلقيلية والخليل وبلدة العيسوية وأبو ديس في القدس المحتلة ومناطق أخرى.

وأفادت مصادر فلسطينية، بأن مواجهات اندلعت في أبو ديس بالقدس المحتلة، عقب تنظيم مسيرات عفوية تضامنًا مع أهالي مدينة جنين ومخيمها.

وذكرت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز والخانق باتجاه المواطنين، فيما يطلق الشبان المفرقات النارية باتجاه الجنود. وأشارت إلى أن سيارات الإسعاف التابعة للاحتلال وصلت إلى بلدة أبو ديس، ونقلت جنديًا “إسرائيلياً” مصابًا.

وفي الخليل، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال قرب جسر حلحول وباب الزاوية واعتقلت قوات الاحتلال، شابًا من بلدة حوارة ونقلته إلى جهة غير معلومة.

كما واعتقلت قوات الاحتلال، شابًا عقب اقتحام بلدة بيتونيا وشابين في مخيم جلزون مدينة رام الله. واقتحم عشرات الجنود والآليات العسكرية بلدة بيتونيا ومخيم الجلزون، فيما اندلعت مواجهات بين الأهالي والقوات المقتحمة.

وفي نابلس، أطلق مقاومون، وابلاً من الرصاص على حاجز بيت فوريك شرق المدينة. واندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال على مدخل بلدة بيتا جنوب نابلس.

ورصدت عدسات الكاميرات، هروب أحد جنود الاحتلال بمواجهات عنيفة في بلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى.

واندلعت مواجهات عنيفة بين شبان وقوات الاحتلال الليلة الماضية في بلدة سلون جنوبي المسجد الأقصى المبارك، أسفرت عن هروب أحد جنود الاحتلال من شدتها.

وقفات في غزة

هذا ونُظمت مساء الاثنين، وقفات جماهيرية في مناطق مختلفة من قطاع غزة، تندد بالعدوان الإسرائيلي على جنين وتضامناً مع الأهالي.

وشارك العشرات في وقفة جماهيرية بمخيم جباليا شمال قطاع غزة، تزامناً مع وقفة حاشدة نظمتها حركة حماس غرب مدينة غزة، كما نظمت فصائل العمل الوطني والإسلامي مسيرة وسط قطاع غزة.

وقال القيادي في حركة حماس إسماعيل رضوان إن دماء الشهداء لن تذهب هدراً وهذا العدوان لن يكسر شوكة شعبنا الفلسطيني وسيبوء الاحتلال بالهزيمة.

وأضاف رضوان خلال وقفة جماهيرية بغرب غزة أن الحركة تتابع عن كثبت التطورات والأحداث في جنين ورد المقاومة موهون بتصرف الاحتلال، وكل الخيارات مفتوحة للرد على العدوان والدفاع عن مقدساتنا. ودعا رضوان أبناء الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده لتوسيع المواجهة إسناداً لجنين ودفاعاً عن القدس والأقصى.

ووسط قطاع غزة، قال القيادي في حركة حماس ماهر الحولي في كلمة الفصائل “إننا اليوم نقف وقفة عز وافتخار بأبطال المقاومة في مخيم جنين الذي لقنوا العدو درسا قاسيا منذ ساعات الفجر، والذين ما زالت أياديهم ضاغطة على الزناد”.

وأضاف “نبرق برسالة إلى كل المقاومين في الضفة المحتلة أن انطلقوا ووجهوا بنادقكم واشتبكوا مع الاحتلال في كل الساحات، ونبرق أيضا برسالة إلى أهل القدس والداخل المحتل أن حققوا وحدة الساحات بانتفاضكم في وجه العدو الصهيوني”.

اشعال الاطارات المطاطية شرق غزة

كما أشعل الشباب الفلسطيني الثائر مساء الإثنين، الإطارات المطاطية في مخيم ملكة شرقي غزة، تنديدًا بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على مخيم جنين.

وصدحت حناجر الشبان الغاضبين بالتكبير والتهليل، رافعين الأعلام الفلسطينية، وسط استنفار لقوات الاحتلال الصهيوني، من خلال نشر عدد كبير من الجيبات والأليات، والتمركز خلف التلال الرملية المقامة على طول الحدود، ومحيط الثكنات والأبراج العسكرية.

العدوان يتواصل

ويتواصل العدوان على مدينة جنين ومخيمها شمال الضفة المحتلة، وسط استمرار الغارات الجوية وتهجير قسري لمئات العائلات من منازلها.

وأسفر العدوان الإسرائيلي عن استشهاد 10 فلسطينيين وإصابة نحو 100 آخرين، بينهم 20 بحال الخطر، إضافة إلى شهيد في مدينة البيرة خلال مواجهات اندلعت نصرة لجنين وتنديداً بالعدوان الإسرائيلي عليها.

المصدر: موقع المنار + مواقع فلسطينية