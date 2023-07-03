بالفيديو| السماء تنذر سكان كندا بإعصار مهول

تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو تم التقاطه من سيارة أحد المواطنين الكنديين، تظهر فيه السماء مكفهرة ويتوسطها عمود إعصاري عملاق.

وأثار المقطع خوف المواطنين من كارثة بيئية وإنسانية قد يخلفها الإعصار مهما بلغت البنى التحتية من التجهيز.

وتعد الأعاصير أحد أكبر الظواهر الطبيعية التي تنشر الفزع، لا سيما في البلدان ذات السواحل الطويلة، كإعصار “كاترينا” في البلد الجار لكندا (أمريكا)، وهو أكثر الأعاصير دموية والأكثر ضرراً من كل الأعاصير المدارية في المحيط الأطلسي خلال موسم الأعاصير في عام 2005.

المصدر: سبوتنيك