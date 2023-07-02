النبطية شيّعت النائب السابق حبيب صادق

شيعت مدينة النبطية النائب السابق حبيب صادق الذي وافته المنيه عن عمر ناهز الاثنين والتسعين عاما،وانطلق موكب التشييع من دارة آل صادق حيث حمل الجثمان على الاكف وتقدمه رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب الحاج محمد رعد وشخصيات نيابية وسياسية وممثلين عن الاحزاب والقوى الوطنية والمنظمات الفلسطينية في لبنان اضافة الى رؤساء بلديات ومخاتير وفعاليات ثقافية واعلامية.

وجاب موكب التشييع شوارع النبطية وصولا الى النادي الحسيني حيث ام امام المدينة الشيخ عبد الحسين صادق الصلاة على جثمان الراحل قبل ان يوارى الثرى في روضة الصالحين.

المصدر: قناة المنار