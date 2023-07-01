وفاة وزير هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطيني قدري أبو بكر بحادث سير

توفي 4 فلسطينيين بينهم وزير هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطيني قدري أبو بكر ومرافقه اليوم السبت إثر حادث سير مروع قرب بلدة جماعين جنوبي نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

ووفق مصادر محلية، فإن اللواء أبو بكر كان عائداً من احتفال معايدة نظمته مؤسسة محلية لأطفال الأسرى بحضور رئيس السلطة محمود عباس.

ونعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، “القائد الوطني ورئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر”.

ونعت هيئة الأسرى ونادي الأسير رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين وقالت الهيئة ونادي الأسير في بيانهما، نودع اليوم مناضلًا وقامة وطنية، أمضى حياته مدافعًا عن قضايا شعبه، وحقوقه، وعلى رأسها قضية الأسرى حتّى آخر لحظة في حياته.

وأضاف البيان، لقد عايش ابو بكر محطات هامة في الثورة الفلسطينية، داخل السجون وخارجها، والتحق في حركة التحرير الوطني (فتح) في مرحلة مبكرة من عمره، منذ أواخر الستينيات، وواجه الأسر منذ سنوات السبعينيات، وأمضى في سجون الاحتلال 17 عامًا، شارك خلالها في العديد من معارك الحركة الأسيرة.

كما نعت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة في سجون الاحتلال الإسرائيلي “القائد الوطني الكبير الأسير المحرر، اللواء قدري أبو بكر”.

ونعت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى، “القائد الوطني الكبير اللواء قدري أبو بكر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، الذي وافته المنية اليوم السبت عن عمر ناهز الـ (70) عامًا، إثر حادث سير مؤسف، بعد عودته من احتفال خاص لأطفال أبناء الأسرى”. واَضافت انه “وضع بصمة له داخل السجون وخارجها، حيث واجه الأسر منذ سنوات السبعينيات، وأمضى في سجون الاحتلال 17 عامًا شارك خلالها في العديد من معارك الحركة الأسيرة، كما واجه الإبعاد لاحقًا، وعاد إلى أرض الوطن عام 1996″ وتناول البيان السيرة الذاتية للراحل اللواء أبو بكر،في شؤون الأسرى وغيرها من المناصب خدمة لأبناء شعبه وقضيته”.

المصدر: وكالة فلسطين اليوم