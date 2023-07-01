موسكو تعلن توجيه ضربة لمواقع القيادة الأوكرانية لـ”مجموعة دونيتسك”

أعلنت الدفاع الروسية عن توجيه ضربة ناجحة لمواقع القيادة الأوكرانية العملياتية والتكتيكية لـ”مجموعة دونيتسك” بأسلحة بحرية وبرية عالية الدقة.

وقالت ان القوات الأوكرانية واصلت “شن محاولاتها الهجومية الفاشلة” في محاور دونيتسك وكراسني ليمانسك وجنوب دونيتسك.

اضافت: في محور دونيتسك، صدت قواتنا خمسة عشر هجوما أوكرانيا وبلغت خسائرهم أكثر من 265 جنديا أوكرانيا. وفي محور كراسني ليمانسك، دمرت قواتنا مواقع القوات للألوية الميكانيكية 21 و 42 و 67، كما تم إحباط أنشطة أوكرانية في منطقة تورسكوي، وتم تحييد ما يصل إلى 90 جنديا أوكرانيا. وفي محور جنوب دونيتسك، صدت قواتنا هجومين في دونيتسك وزابوروجيه. وفي محور زابوروجيه، صدت قواتنا هجوما معاديا في بياتيخاتكي في مقاطعة زابوروجيه. وفي محيط مدينة زابوروجيه، تم استهداف منشأة لتخزين الوقود للمعدات العسكرية للمجموعة الموحدة للقوات الأوكرانية . وتم اعتراض صاروخي كروز بعيدي المدى “ستورم شادو” وخمسة صواريخ من نظام الإطلاق الصاروخي “هيمارس” HIMARS.

المصدر: روسيا اليوم