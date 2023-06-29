قوات الاحتلال الصهيوني تداهم منزل رئيس الهيئة الإسلامية في القدس الشيخ عكرمة صبري – موقع قناة المنار – لبنان
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June 29 2023 - 16:38

قوات الاحتلال الصهيوني تداهم منزل رئيس الهيئة الإسلامية في القدس الشيخ عكرمة صبري

منذ 4 ساعة 29 June، 2023
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