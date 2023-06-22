الشيخ الخطيب استقبل “مفتي روسيا”: لتوثيق العلاقات بين الشعوب العربية والاسلامية

استقبل نائب رئيس “المجلس الإسلامي الشيعي” في لبنان الشيخ علي الخطيب الخميس “مفتي روسيا” الشيخ ألبير غرغانوف ورئيس الاتحاد العالمي المسيحي الروسي اليكسي تشيركيزوف وفادي أبو دية والوفد المرافق، وتم التباحث في القضايا والشؤون الدينية والثقافية وتعزيز الحوار الإسلامي المسيحي والعلاقات الإسلامية الروسية، كما تم استعراض الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والتطورات الدولية.

وبعد اللقاء قال المفتي غرغانوف “اكدنا ان القيم الدينية بالأخص الروحية منها تساعد الشعوب جميعا والدين في يومنا هذا وفي القرن الواحد والعشرين سيبقى هو الطريق الوحيد الذي تستنير منه الشعوب”.

من جهته، قال الشيخ الخطيب “تحدثنا فيه حول الأخطار التي يتعرض لها العالم والتي تشكل الحرب الروسية الاوكرانية احدى أهم أخطارها، هذه الحرب ليس فيها من مصلحة لأحد وينبغي ان تقف في أقرب وقت ممكن ويتحقق فيها لروسيا والمنطقة الهدوء والأمان والاستقرار لشعوب هذ المنطقة”، وتابع “اكدنا ضرورة العمل مسلمين ومسيحيين معا وأن يكون المسلمون في روسيا صلة الوصل بين العالم العربي والعالم الإسلامي وبين روسيا لتوثيق هذه العلاقات بما ينفع شعوب المنطقة جميعا ويرتفع بثقافتها للخروج من الجهل ومن التطرف”.

واضاف الشيخ الخطيب “تحدثنا حول القضية الفلسطينية ومعاناة الشعب الفلسطيني والعدوان الإسرائيلي المستمر على المنطقة وعلى الشعب الفلسطيني الذي يدفع اليوم أثمانا كثيرة نتيجة عدوانه والمجازر التي يرتكبها هذا العدو في فلسطين، ويدفع ثمنها الشعب الفلسطيني من دمائه وتاريخه”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام