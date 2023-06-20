وفد من “تجمع العلماء” في ذكرى الشيخ سعيد شعبان.. لترسيخ وتمتين الوحدة الإسلامية

شارك تجمع “العلماء المسلمين” بدعوة من “حركة التوحيد الإسلامي”، في احتفال خطابي في الذكرى الـ 25 لرحيل الشيخ سعيد شعبان، في حضور شخصيات وممثلين عن الأحزاب اللبنانية الوطنية والإسلامية والفصائل الفلسطينية، وألقيت كلمات عدة للمناسبة أكدت “نصرة القضية الفلسطينية والمسجد الأقصى المبارك والوحدة الإسلامية التي كان ينادي بها الراحل الشيخ سعيد شعبان”.

وألقى كلمة “التجمع” مسؤول العلاقات السياسية والعامة الشيخ حسين غبريس، الذي عدد مزايا الشيخ سعيد شعبان الذي “أخرج نفسه من الواقع التقليدي الضيق والمناطقي والجغرافي إلى العالم الأرحب والأوسع ليقدم نفسه وحركته أمميا عالميا”، ولفت الى “العلاقة اللصيقة الوطيدة التي كانت تربط الراحل بالشهيد السيد عباس الموسوي والدور الذي لعبه من اجل ترسيخ وتمتين الوحدة الإسلامية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام