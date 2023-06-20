بالفيديو | السيد صفي الدين: من يسكت على الحصار الاميركي للبنان منحاز وليس حيادياً – موقع قناة المنار – لبنان
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June 20 2023 - 15:00

بالفيديو | السيد صفي الدين: من يسكت على الحصار الاميركي للبنان منحاز وليس حيادياً

منذ 3 ساعة 20 June، 2023
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لبنان

شدد رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين، على ان الذي يسكت على الحصار الاميركي للبنان والذي لا يبين بل يغطّي ما تفعله اميركا من حصار لبنان ومنعه من اقامة علاقات طبيعية مع سوريا هو ليس حيادياً بل هو منحاز.

واضاف:  سوف نصل الى سنتين من الوعود الاميركية بالغاز المصري والكهرباء عبر سوريا، مؤكدا ان اميركا تمنع لبنان من ان يصل الى تأمين الكهرباء بالحد الادنى المتاح.

كلام السيد صفي الدين جاء خلال احتفال جمعيّة “أمان للإرشاد السلوكي والإجتماعي” بالذكرى الخامسة عشرة لتأسيسها.

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المصدر: موقع المنار

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