مواكبة | لهب جنين يؤرق الاحتلال ويذكره بجنوب لبنان

تتزايد المخاوف الصهيونية من تصاعد عمليات المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة خاصة بعد التصدي النوعي لمقاومي جنين لرتل من اليات العدو وتفجير عدد من العبوات ما ادى الى سقوط سبعة اصابات صهاينة فضلاً عن اعطاب عدد من الاليات العسكرية واصابة طائرة مروحية.

مشاهد جديدة

من جانبه وزع الاعلام الحربي في سرايا القدس مشاهد جديدة توثق لحظة تفجير ناقلة جنود الاحتلال خلال كمين مخيم جنين بعبوة من نوع التامر ادت الى اصابة ناقلة النمر المحصنة بشكل مباشر واعطابها.في الاثناء اُعلن عن استشهاد المواطن الفلسطيني أمجد الجعص متأثراً باصابته امس خلال العدوان على مخيم جنين ما يرفع عدد الشهداء الفلسطينيين الى ستة.

ارتفاع عدد الشهداء الى 6

في الاثناء، استشهد مواطن فلسطيني صباح اليوم الثلاثاء، متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال خلال العدوان على مدينة ومخيم جنين شمال الضفة الغربية المحتلة أمس الاثنين.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد المواطن أمجد الجعص من مخيم جنين متأثرًا بإصابته أمس خلال عدوان الاحتلال على المخيم، لترتفع إحصائية الشهداء إلى 6.

وذكرت مصادر، أن الشهيد امجد التحق بنجله الشهيد وسيم الذي ارتقى برصاص الاحتلال في تاريخ 26-01-2023.

كمين جنين سيغير سياق عمليات العدو

وبحسب المعلقين الصهاينة فان كمين جنين سيغير سياق عمليات قوات جيش العدو بعدما لمس تحولاً كبيراً ونوعياً في المواجهة مع مقاومة الضفة.

كم وحدة عسكرية “إسرائيلية” شاركت في اقتحام جنين؟؟

وسائل إعلام العدو، كشفت تفاصيل جديدة عن العملية العسكرية للاحتلال في مدينة جنين، والتي أسفرت عن إصابة 8 جنود صهاينة واعطاب 7 آليات عسكرية بعد كمين محكم نفذته كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.

وبحسب صحيفة “يسرائيل هيوم”، فإن العملية في جنين قد بدأت الساعة 4:00 فجرا وانتهت الساعة 15:00-16:00 وشارك في العملية مئات الجنود من 6 وحدات مختلفة منها غفعاتي وماجلان ودفدوفان والمستعربين والمظليين.

وبينت الصحيفة الصهيونية، أن العملية أسفرت عن إصابة 8 جنود أحدهم جندي مظلي أصيب خلال محاولات إنقاذ القوات المحاصرة، كما تضررت 7 مركبات عسكرية.

عملية “بأس الأحرار” هي امتداد لمعركة “ثأر الأحرار”

من جانبها، أكدت سرايا القدس – كتيبة جنين، أن عملية “بأس الأحرار” هي امتداد لمعركة ثأر الأحرار في غزة، قائلة “إذ نعلن مسؤوليتنا عن هذه المهمة البطولية والتي تأتي في إطار معركة بأس الأحرار، التي أطلقتها سرايا القدس كتيبة جنين للرد على جرائم الاحتلال الصهيوني ضد أهلنا وشعبنا الصامد في جنين ومخيمها وريفها”.

كما أكدت الكتيبة في بيان عسكري، مواصلة خيار المقاومة والجهاد حتى تحرير كامل تراب فلسطين. وجددت الكتيبة “العهد والوفاء لقائد مسيرتها ولموحد الساحات زياد النخالة”، قائلة “ولتعلم يا أمين الدم والشهادة أن ابناؤك في كتيبة جنين يلقنون العدو الدورس ويوجهون صفعة في وجه هذا الكيان المسخ… واننا سائرون على عهد ودرب الشهداء ووصايهم”.

أوجه التحية لوحدات الهندسة في كتيبة جنين

بدوره، وجه الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين زياد النخالة، التحية والشكر لوحدة الهندسة في كتيبة جنين على تصنيعها العبوات التي اعطبت 7 دوريات “إسرائيلية” خلال تصديها للعدوان الإسرائيلي على جنين.

وقال النخالة “أقدم الشكر والتحية لوحدة الهندسة في كتيبة جنين والتي صنعت العبوات من العدم وأحدثت تغيرا في ميدان القتال”، مؤكداً أن ما حدث في جنين هو امتداد لمعركة ثأر الأحرار ومعركة وحدة الساحات.

وأضاف “مواجهة اليوم بجنين ذات أهمية كبرى وحصلت بإمكانيات متواضعة لدى المجاهدين وأبطال كتيبة جنين أثبتوا قوتهم وقدرتهم في مواجهة العدو”، مضيفاً “نحن نتحدث اليوم عن قوة وإرادة المقاتلين الشجعان، وضعف معنويات جنود العدو”. وتابع “نُكن ونُقدر عوائل الشهداء في الضفة الغربية أقبل رؤوس آباء الشهداء، ورؤوس كل مقاتلي كتيبة جنين، وكل المقاومين”، مؤكداً أن الوحدة الميدانية بين كافة أبناء الشعب الفلسطيني أمرٌ هام ونعملُ عليه.

كما أكد النخالة أن المقاومة أمامها تحديات كبيرة لكن المقاومة وشعبنا الفلسطيني حاضرا للدفاع عن الأقصى، مضيفاً “معرکتنا مع الاحتلال مفتوحة وکل الفصائل بالضفة لديها رؤية مشتركة في مقاومة المحتلين”.

استشهاد شاب فلسطيني غرب بيت لحم

هذا واستشهد شاب فلسطيني، مساء الإثنين، برصاص جيش الاحتلال خلال مواجهات اندلعت في مدينة بيت لحم في الضفة الفلسطينية المحتلة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في تصريح صحفي، استشهاد الشاب زكريا محمد زكريا الزعول (٢٠ عاماً) برصاص الاحتلال الحي في الرأس في بلدة حوسان ببيت لحم.

واندلعت مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال في بلدة حوسان، اطلقت خلالها قوات الاحتلال قنابل الغاز والرصاص الحي ما أسفر عن إصابة عدد من المواطنين بالاختناق وآخر بالرصاص الحي.

الجهاد الاسلامي تنعى شهيدها زكريا الزعول

ونعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، الثلاثاء، إلى جماهير الشعب الفلسطيني ابنها الشهيد زكريا الزعول من بلدة حوسان غرب مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة، الذي ارتقى متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات اندلعت الليلة الماضية.

تشييع الشهيد الزعلول

أهالي قرية حوسان غرب بيت لحم، شيعوا جثمان الشهيد زكريا محمد زعول إلى مثواه الأخير.

وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى بيت جالا الحكومي، وصولاً إلى منزل والد الشهيد في حوسان، إذ ألقيت على جثمانه نظرة الوداع الأخيرة، ثم أدى المشيعون عليه صلاة الجنازة، قبل أن يوارى الثرى في مقبرة القرية.

اعتقال فتى من بلدة الرام شمال القدس

من جهة أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال فتى من بلدة الرام، شمال مدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الفتى أمير أبو زنط (16 عاما)، أثناء تواجده على مفترق البلدة.

مستوطنون يقتحمون الأقصى

وفي القدس أيضا، اقتحم مستوطنون صهاينة، صباح الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

ونشرت شرطة الاحتلال منذ الصباح عناصرها ووحداتها الخاصة في باحات الأقصى وعند أبوابه، لتأمين الحماية للمقتحمين اليهود.

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة أن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، ونظموا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية في منطقة باب الرحمة شرقي المسجد.

وتواصل شرطة الاحتلال التضييق على دخول المصلين الوافدين من القدس والداخل المحتل للأقصى، وتُدقق في هوياتهم وتحتجز بعضها عند بواباته الخارجية.

مقاومون يستهدفون حاجز الجلمة شرق جنين

هذا واستهدف مقاومون فلسطينيون، بالرصاص حاجزاً عسكرياً للاحتلال في مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة.

وبحسب مصادر محلية، فإن مقاومون استهدفوا بوابل من الرصاص حاجز الجلمة شرق جنين.

المصدر: موقع المنار