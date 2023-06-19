تحطم طائرة مروحية عسكرية تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني

أعلن الجيش الأردني اليوم الاثنين، إصابة طيارين نتيجة تحطم طائرة مروحية عسكرية تابعة لسلاح الجو الملكي في منطقة البقعة.

وصرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية عن تحطم طائرة مروحية عسكرية من نوع كوبرا تابعة لسلاح الجو الملكي أثناء رحلة تدريبية وهبوطها اضطراريا في منطقة البقعة دون حدوث إصابات في المدنيين. وبين المصدر أنه “نتج عنه تحطم الطائرة وإصابة طياريها اللذين تم إخلائهما إلى مدينة الحسين الطبية وحالتهما العامة متوسطة”.

المصدر: روسيا اليوم