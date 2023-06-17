تيمور جنبلاط: انتخاب رئيس توافقي للجمهورية أولوية مطلقة

قال رئيس “اللقاء الديموقراطي” النائب تيمور جنبلاط إن “انتخاب رئيس توافقي للجمهورية أولوية مطلقة، لإنهاء حال الانسداد المتمدد لهذه الازمة والفراغ السياسي والمؤسساتي الذي يحول دون ايجاد الافق المطلوب، للخروج من التحديات الاجتماعية والاقتصادية الراهنة”.

واضاف جنبلاط ان “الحوار الحقيقي هو السبيل الوحيد للوصول الى توافق داخلي يؤسس لمسار اصلاحي يؤول الى الاستقرار العام، واطلاق مسيرة التعافي والتنمية المستدامة”، واعتبر انه من “غير الجائز هدر الوقت بطروحات تحرف الأنظار عن الحاجة الملحة لوقف تآكل المؤسسات، ومعالجة الازمات المعيشية والصحية والإنسانية التي تواجه الوطن وابنائه”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام