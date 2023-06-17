إيلون ماسك يحذر: الذكاء الاصطناعي خطر على الناس ويجب تنظيمه

حذَّر الملياردير الأميركي إيلون ماسك، يوم الجمعة، من خطورة التطورات السريعة التي يشهدها الذكاء الاصطناعي، داعياً إلى سرعة إصدار تشريعات تنظم هذا القطاع.

وقال ماسك خلال مشاركته في مؤتمر «فيفا تيك» في العاصمة الفرنسية باريس «يمكن لتقنيات الذكاء الاصطناعي الحالية اجتياز أي اختبار يخضع له الإنسان، حتى بدرجة أفضل من الإنسان العادي»، مشيراً «حتى تقنيات الذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر يمكنها تجاوز كل الاختبارات».

وأكد «أنا من مؤيدي ضرورة تنظيم قطاع الذكاء الاصطناعي، لأني أعتقد أن الذكاء الاصطناعي خطر على الناس، وأي شيء يمثّل خطورة على الناس يجب تنظيمه، لهذا أنصح بشدة إلى ضرورة وضع معايير تنظيمية للذكاء الاصطناعي».

وعندما سئل ماسك هل يرى أن الأمر نفسه ينطبق على منصة التواصل الاجتماعي تويتر أجاب «هناك بالفعل العديد من المعايير التنظيمية» المتعلقة بمنصات التواصل الاجتماعي.

وشدد الملياردير الأميركي على أنه «مؤيد لحرية التعبير»، موضحاً «يجب أن تكون حرية التعبير بالمدى الذي يكفله القانون في أي دولة».

وأوضح «يجب أن نسمح بنطاق الحرية المذكور في القانون، وإذا أراد الأشخاص قانوناً مختلفاً عن الحالي، فلنغير القانون ثم نلتزم بحدود القانون الجديد»، مضيفاً «لكن فكرة أن يتجاوز تويتر حدود القانون هذا لا يبدو الشيء الصحيح للقيام به، اننا نريد أن نعطي الأشخاص مساحة للتعبير عن أنفسهم، وحرية التعبير تكون ذات جدوى عندما يسمح للأشخاص بالتعبير عن الأمور التي لا تؤيدها، وإلا فلا تُعدُّ هذه حرية تعبير».

المصدر: سي ان ان