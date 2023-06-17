زلزال بقوة 5 درجات يضرب المحيط الهادئ قرب جزر الكوريل الروسية – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
June 17 2023 - 10:14

زلزال بقوة 5 درجات يضرب المحيط الهادئ قرب جزر الكوريل الروسية

منذ 36 mins 17 June، 2023
648d33ca4c59b77a311a79c5
أخبار دولية - روسيا

وقع زلزال بقوة 5.0 درجات على مقياس ريختر صباح اليوم السبت في المحيط الهادئ شمال شرق جزيرة إيتوروب أكبر جزر الكوريل، حسبما أفادت إدارة الطوارئ في مقاطعة سخالين الروسية.

وقالت الطوارئ في بيان لها إنه في الساعة 10.53 صباحا (2.53 فجرا بتوقيت موسكو) في 17 يونيو، تم تسجيل هزة أرضية في المحيط الهادي على بعد 340 كيلومترا شمال شرق مدينة كوريلسك”، موضحة أن الزلزال بلغت قوته 5 درجات ووقع على عمق 40 كيلومترا.

وأشار البيان إلى أن سكان منطقة ساخالين لم يشعروا بالهزة، ولم تتلق السلطات أي بلاغات على خلفية الزلزال.

المصدر: وكالات

التعليقات

ذات صلة