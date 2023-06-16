المؤتمر الأول حول فكر الشيخ سعيد شعبان.. الوحدة الإسلامية طريقنا نحو فلسطين

نظمت حركة “التوحيد الإسلامي” في لبنان الجمعة المؤتمر الأول حول فكر الشيخ سعيد شعبان، تحت عنوان “الوحدة الإسلامية طريقنا نحو فلسطين”، في فندق كومودور، لمناسبة الذكرى السنوية الـ 25 لوفاته، في حضور شخصيات سياسية وحزبية ودينية.

وفي ختام المؤتمر، صدر بيان شدد على “أهمية تعميم فكر العلامة الراحل الوحدوي الذي هو المعبر الحقيقي لانتصار شعوبنا في استرجاع حقوقها في مواجهة المنظومة الصّهيو-أميركية”، ولفت الى ان “هذا هو السبيل لنصرة قضايا الأمة لا سيّما القدس وفلسطين وتحرير المقدسات والوقوف إلى جانب المستضعفين، في مواجهة مشروع الكفر العالمي”.

وأشاد البيان “بمحور المقاومة الذي حقق ما كان يصبو إليه الراحل”، وأشار إلى أن “العلامة شعبان مثال يحتذى به وهو الساعي بكل ما يستطيع لإنتاج مشروع يخرج الأمة من هذا الواقع المتردي”، وتابع “أكثر من ذلك لا بدّ من الاقتداء بالراحل الكبير في مشاعر المحبة تجاه الإنسانية جمعاء وفي حقّها في أن تعيش السلام والعدل والحرية”.

وتبنّى المؤتمر ما أشارت إليه كلمات المشاركين من “عناصر وتفاصيل وأسس مهمّة، تشكل مشروع النهضة الذي طرحه الراحل شعبان، وهي: الوحدة الإسلامية، الوحدة الوطنية، فلسطين، الثورة الإسلامية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام