النائب علي حسن خليل للمنار: لا أوهام لدينا… كتلتنا متماسكة مقابل جبهة لا تتمتع بالحد الأدنى من التحالف السياسي

أكد المعاون السياسي للرئيس بري النائب علي حسن خليل، مساء الأربعاء، أن الوزير سليمان فرنجية مرشح طبيعي نتيجة تاريخه ودوره مذكراً بأن 64 صوتاً كان يملكها في 2016 لكنه بنفسه آثر المنطق الوطني وأصر على أن يكون هناك تفاهم مع مكونات اخرى

وفي تصريح لقناة المنار ضمن برنامج “بانوراما اليوم”، أشار النائب علي حسن خليل أن كل مكونات محور التقاطع نكر المرشح جهاد أزعور، من دون ان يتحدث عن أي مشروع لهذا المرشح، وأضاف بأن هكذا عقلية ومنطق لا يمكن أن يبنى حوار.

وأسف المعاون السياسي للرئيس بري لأن عندما تواصل معنا الوزير السابق جهاد أزعور أوضحنا أن موقفنا هو المؤيد وتبني المرشح سليمان فرنجية، وشرحنا له أن من رشحك هو هدفه إسقاط سليمان فرنجية وليس إنجاحك، وأن ذلك لا يليق بأدبيات العمل السياسي.

وأوضح النائب علي حسن خليل أن لا أوهام لدينا، وكل من تحدث عن أرقام ويعمموا مناخاً بتأمين 65 صوت وفرض رئيس بأكثرية لم تبدد بقناعتنا وكنا واضحين من اليوم الأول، وقراءة الجلسة اليوم يجب أن تكون قراءة وطنية عامة بين كتلة متماسكة صلبة تتبنى مرشح معروف في مقابل جبهة سياسية لا تتمتع بالحد الأدنى من التحالف السياسي وشككوا ببعضهم ولا يزالون يشككون بتصويت بعضهم، وبين ناس لديهم قناعات وناس لديهم تقاطع..

وأعرب المعاون السياسي للرئيس بري عن استغرابه لموقف النواب التغييرين وكيف تعاطوا مع قوى السلطة ومع فرقاء اتهموهم بالتخريب وكيف اجتمعوا معنا، واستدرك بالقول إننا مصرين علىى مد اليد وتعالوا إلى حوار من دون شروط.

واعتبر النائب علي حسن خليل أن من يفرض قراره اعتقد أننا تحت عنوان ضغط ما نتجاوز قناعتنا بسهولة، ونحن نقول تعالوا لنتحاور هذا مرشحنا، يمكن أن نتفق وقدرنا أن نتفق ونتجاوز المنطق السائد، وهناك آمال مفتوحة لهذا البلد.

المصدر: قناة المنار