النائب حسن فضل الله يدعو الى حوار غير مشروط للتوافق على رئيس للجمهورية – موقع قناة المنار – لبنان
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June 14 2023 - 21:12

النائب حسن فضل الله يدعو الى حوار غير مشروط للتوافق على رئيس للجمهورية

منذ 6 mins 14 June، 2023
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