أردوغان: حلّ مسألة الارهاب مقابل الموافقة على عضوية السويد في الناتو

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده “لن توافق على عضوية السويد في حلف الناتو قبل إيجاد حل لمسألة مكافحة الإرهاب”.

وفيما يخص عضوية الاتحاد الأوروبي، أشار أردوغان في تصريحات للصحفيين على متن الطائرة خلال رحلة عودته من أذربيجان إلى تركيا إلى أنه “مر 50 عاما، ولا يزال الاتحاد الأوروبي يقف في نفس النقطة.. سنضع هذه المسألة مرة أخرى على الطاولة، وعلينا تقييم هذا الأمر مرة أخرى”.

وتابع أردوغان قائلاً “التوجه نحو الشرق أو الغرب في السياسة الخارجية ليس من مبادئنا، فنحن قريبون من الغرب وعلى المسافة نفسها من الشرق”.

المصدر: روسيا اليوم