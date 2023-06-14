بايدن: الجيش الروسي والمنافسة مع الصين من أكبر التحديات الرئيسية للولايات المتحدة

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن قائمة أكبر التحديات التي تواجهها الولايات المتحدة الآن تشمل الجيش الروسي والعملية العسكرية الخاصة التي يقوم بها والمنافسة مع الصين.

وأوضح بايدن متحدثا في البيت الأبيض، أمام رؤساء البعثات الدبلوماسية الأمريكية أن “الجيش الروسي في العملية العسكرية الخاصة، والمنافسة مع الصين أكبر تحديين رئيسيين للولايات المتحدة”.

وذكر الرئيس الأمريكي أن “قائمة التهديدات التي تواجه بلاده تشمل أيضا تغير المناخ”.

وقال بايدن: “بفضل العمل الذي قمت به، تمكنا من حشد العالم لمواجهة أكبر تحديات عصرنا “.

كما أشار أن التغير المناخي يشكل “تهديدا وجوديا للبشرية”، مشددا لضرورة “الاستعداد لوباء جديد في حال حدوثه”.

المصدر: وكالات