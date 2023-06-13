رئيسة هندوراس تزور بكين بعد قطع علاقة بلادها مع تايوان

وقعت الحكومة الصينية مذكرة تفاهم مع حكومة هندوراس بشأن التعزيز المشترك لمبادرة الحزام والطريق، حسبما أفادت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح. وذكرت اللجنة أن الجانبين سيعملان معا من أجل استكشاف نقاط التقارب بين اقتصادي البلدين، وتعزيز الاتصالات بشأن السياسات، وارتباطية البنية التحتية، والتجارة دون عوائق، والتكامل المالي، والتبادلات الشعبية بصورة فعالة، وكذلك تعزيز التعاون العملي في مختلف المجالات، وتعزيز المنفعة المتبادلة والتعلم المتبادل للحضارات، فضلا عن تحقيق التنمية والرخاء المشتركين.

وتزور رئيسة هندوراس إيريس زيومارا كاسترو سارمينتو بكين، حيث بحثت مع المسؤولين الصينيين العلاقات الثنائية.

والتقى رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ برئيسة جمهورية هندوراس، وأشار خلال الاجتماع إلى أن إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين وهندوراس قرار سياسي مهم اتخذه الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيسة كاسترو.

وأضاف لي أن الصين تقدر تقديرا عاليا التزام هندوراس الثابت بمبدأ صين واحدة، والصين على استعداد لدفع التعاون العملي مع هندوراس بوتيرة سريعة وثابتة، والاستفادة من الإمكانات التجارية بين البلدين، وإجراء التبادلات الشعبية بنشاط واتخاذ إجراءات ملموسة لإفادة الشعبين. وذكر رئيس مجلس الدولة أنه يتعين على الجانبين تعزيز التنسيق والتعاون في الشؤون المتعددة الأطراف، وأن يكونا صديقين وشريكين على أساس الاحترام المتبادل والمساواة والمنفعة المتبادلة والتنمية المشتركة. وأردف لي أن الصين ترحب بانضمام هندوراس إلى عضوية جديدة في الأسرة الكبيرة لتعاون الحزام والطريق.

بدورها، أعربت كاسترو عن امتنان الجانب الهندوراسي للصين لجهودها المثمرة لتعزيز التعاون الثنائي بعد إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما. وأكدت أن هندوراس تلتزم بمبدأ صين واحدة، وتدعم سلسلة من المبادرات الهامة التي طرحها شي، وترغب في العمل مع الصين لتعزيز التبادلات والتعاون في مختلف المجالات، من أجل دفع التنمية المطردة وطويلة الأجل للعلاقات بين هندوراس والصين.

كما التقى كبير مسؤولي مكافحة الكسب غير المشروع في الصين لي شي، برئيسة جمهورية هندوراس إيريس زيومارا كاسترو سارمينتو في بكين يوم الثلاثاء/13 يونيو الجاري.

قال لي، عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني وسكرتير اللجنة المركزية لفحص الانضباط للحزب الشيوعي الصيني، إنه منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين وهندوراس على مدى أكثر من شهرين، عزز الجانبان التعاون بوتيرة غير عادية وحققا إنجازات مبكرة مثمرة، ما يثبت بشكل كامل أن إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين وهندوراس هو قرار صحيح يعود بالنفع على البلدين وشعبيهما.

كما شارك لي جهود الجانب الصيني وخبرته في تعزيز الحوكمة الشاملة والصارمة للحزب الشيوعي الصيني ومكافحة الفساد، قائلا إن الصين مستعدة لتعزيز تبادل خبرات الحوكمة مع هندوراس فيما يتعلق بمكافحة الفساد من بين المجالات الأخرى.

من جانبها، قالت كاسترو إنه من الأهمية التاريخية بالنسبة لهندوراس الاعتراف بمبدأ صين واحدة وإقامة علاقات دبلوماسية مع الصين على هذا الأساس. كما أعربت الرئيسة عن أملها في أن تكون زيارتها نقطة انطلاق جديدة لتعزيز التنمية المطردة والمستدامة للعلاقات الثنائية.

هذا، والتقى كبير المشرعين الصينيين تشاو له جي برئيسة جمهورية هندوراس إيريس زيومارا كاسترو سارمينتو في بكين. وقال تشاو، رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، إن التعاون المثمر بين الصين وهندوراس يثبت تماما أن إقامة العلاقات الدبلوماسية تتماشى مع اتجاه التاريخ وتخدم المصالح الجوهرية لشعبي البلدين.

وأضاف تشاو أن الصين مستعدة للعمل مع هندوراس لتنفيذ التوافق الهام الذي توصل إليه رئيسا البلدين في الاجتماع التاريخي يوم الاثنين والعمل من أجل علاقات ثنائية مطردة وطويلة الأجل.

وأكد تشاو أن المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني يرغب في إجراء تبادلات وتعاون متعدد المستويات ومتعدد المجالات والأشكال مع الكونغرس الهندوراسي للتعلم من بعضهما البعض وخدمة تنمية بلديهما بشكل أفضل وإفادة الشعبين.

بدورها، قالت كاسترو إن تنمية العلاقات الثنائية منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية، وخاصة الإنجازات التي تحققت خلال زيارتها الجارية للصين، تثبت بشكل كامل أن إقامة العلاقات الدبلوماسية بين هندوراس والصين هو خيار تاريخي صحيح تمامًا. وأضافت كاسترو أن هندوراس تلتزم بمبدأ صين واحدة وترغب في تعزيز التبادلات بين الهيئات التشريعية بين البلدين لتعزيز التنمية المستدامة والمطردة للعلاقات الثنائية.

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