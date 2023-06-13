باسيل:لا نريد أن نكون باصطفاف سياسي ضد حزب الله الذي نتفق معه على المقاومة

قال رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل في كلمة له الثلاثاء “ما زلنا نتفق مع حزب الله على المقاومة وعلى مبدأ الاستراتيجية الدفاعية”، واضاف ان “التفاهم مع حزب الله لم يسقط بالنسبة لنا، لكنه ليس بخير، ونحن خارج اي اصطفاف داخلي او خارجي، ولسنا جزءا من محور، ونرغب ان نكون على علاقة جيدة وتواصل مع الجميع”.

واعتبر باسيل انه “من الطبيعي أن نصوت على الاسم المتقاطع عليه وهو الوزير السابق جهاد أزعور”، وتابع “لن نكون في جلسة غد الاربعاء أو أي جلسة جزءا من أي صراع له طابع تحريضي، وأعطيت التوجيهات في التيار بعدم الرد على دعوات التخوين”، واضاف “قررنا مع قوى المواجهة أن نكون على علاقة جيدة، من دون تحالف، لأننا نتفق معهم على كثير من الأمور السيادية والاصلاحية ولكن نختلف معهم حول المقاومة، ولا نريد ابدا أن نكون باصطفاف سياسي معهم ضد حزب الله”.

وشدد باسيل على أن “أزعور كان من بين الاسماء المقبولة من قبل التيار الوطني الحر، ولكن ليس هو المرشح الافضل بالنسبة لنا”، وتابع “همنا اليوم إنهاء الفراغ وانتخاب رئيس جمهورية، مع علمنا أنه ليس الحل بل ممكن أن يكون بداية لحل، إذا أتى رئيس ضمن برنامج متفق عليه”، وأكج “مهما اختلفنا سنعود ونتفاهم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام