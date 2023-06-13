صلح: مجزرة إهدن فاجعة عائلية ووطنية على حد سواء

تقدم النائب ينال صلح في بيان لها الثلاثاء “بأخلص معاني التعازي من الوزير السابق سليمان فرنجية والنائب طوني فرنجية وعائلتيهما في ذكرى مجزرة إهدن، التي هي فاجعة عائلية ووطنية على حد سواء”.

واعتبر صلح ان “هذه العائلة أثبتت وطنيتها العالية المتعالية على كل الجراح في كل الظروف، فالعائلة الصادقة مع نفسها وشعبها، المتسامحة مع غيرها، أثبتت بالفعل لا بالقول وفاءها لقناعاتها، وهي عائلة جريئة بمواقفها، بعيدة عن الرياء السياسي ووفية في السياسة”.

وقال صلح “أملنا كبير وثقتنا أكبر بالوزير سليمان فرنجية في حمله لراية جده ووالده، تلك الراية الوطنية والعروبية المبنية بحق على الحفاظ على سيادة واستقلال وعروبة لبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام