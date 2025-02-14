النائب ينال صلح الاستسلام للضغوطات الاميريكية أمر مرفوض بالمطلق. – موقع قناة المنار – لبنان
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February 14 2025 - 20:18

النائب ينال صلح الاستسلام للضغوطات الاميريكية أمر مرفوض بالمطلق.

منذ 57 mins 14 February، 2025
ببب
لبنان

أكد النائب ينال صلح خلال احتفال اقامته الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في مخيم الجليل في بعلبك انما حصل بالأمس واليوم صباحا من منع عودة اللبنانيين من الخارج بحجج وهمية انما هو مسار خطير مع انطلاقة العهد الجديد ومع تشكيل حكومة جديدة فلا يمكن لأحد توقع ان تصل الأمور هذا من الحد من الاستسلام للضغوطات الاميريكية الإسرائيلية وهذ أمر مرفوض بالمطلق.

ورأى صلح، أن “ما يحصل في لبنان لجهة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة والخروقات المستمرة لاتفاقية وقف اطلاق النار لا يمكن ان يستمر ولا يمكننا كلبنانيين عامة ان نرضى بذلك وننتظر الأيام القادمة فاذا لم يتوقف خرق السيادة اللبنانية سيبنى على الشيء مقتضاه، لكن من قدم كل هذه التضحيات وما زال لن يكون في موقف المتفرج وعلى الدولة اللبنانية بمؤسساتها الرسمية ان تكون على قدر المسؤولية وعليها التزامات يجب القيام بها”

وشدد على اننا “نعيش في أصعب الأوقات، في زمن يطل علينا فرعون عصرنا المجرم الأكبر ترامب ومعه المجرم نتانياهو كسماسرة عقارات يشترون ويبيعون على هواهم ظنا منهم انهم يستطيعون فعل ما يشاءون طامحين بتحويل ‏غزة إلى عقارٍ للبيع وارض السعودية او مصر او الأردن لعقار للشراء فيقومون بعملية تهجير للشعب الفلسطيني، لكن كونوا على ثقة بانهم واهمين وان أهدافهم لم ولن تتحقق طالما هناك طفل فلسطيني لا يزال على قيد الحياة”.

 

المصدر: االوكالة الوطنية للاعلام

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