حدث اليوم | إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال في جنين.. واقتحامات في نابلس

أصيب شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الصهيوني خلال اشتباكات مسلحة عنيفة وقعت بين مقاومين وقوات العدو خلال اقتحامها مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة.

وأطلق مقاومون النار تجاه آليات الاحتلال خلال اقتحامها الحارة الشرقية من مدينة جنين، حيث دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية للمنطقة.

وكانت أعلنت سرايا “القدس” – كتيبة جنين، مسؤوليتها عن استهداف معسكر تياسير شرق طوباس بصليات كثيفة من الرصاص.

تصدٍ في مخيم عسكر

كما تصدى المقاومون الفلسطينيون لاقتحام قوات الاحتلال مخيم عسكر القديم شرقي نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأكَّدت سرايا “القدس” – مجموعات مخيم عسكر أنَّ مجاهدينا تصدوا لقوات الاحتلال التي اقتحمت المخيم بصليات من الرصاص و العبوات الناسفة.

واعتقلت قوات الاحتلال الشقيقين وليد ومحمد الدش بعد مداهمة منزلهما في مخيم عسكر القدي، واعتدت بالضرب على والديهما المسنين، وجرى نقلهما للمستشفى لتلقي العلاج.

وداهمت قوات الاحتلال منازل عدد من الأسرى المحررين وحققت معهم ميدانيا ووجهت لهم تهديدات.

اقتحام نابلس

كذلك، اقتحمت قوات الاحتلال حي المخفية وشارع تل بمدينة نابلس، وداهمت شقة الشهيد معاذ المصري بإحدى البنايات السكنية.

وشرعت بأخذ قياساته وإحداث ثقوب بجدرانه ووضع إشارات عليها، تمهيدا لهدمه في وقت لاحق.

يذكر أن الشهيد المصري نفذ مع الشهيد حسن قطناني عملية الأغوار خلال شهر رمضان التي قتلت فيها ثلاث مستوطنات.

واستشهد المصري وقطاني بعد محاصرة منزل تحصنوا بداخله بالبلدة القديمة بنابلس في 2 أيار/مايو الماضي والاشتباك معهما بالإضافة لاستشهاد صاحب المنزل إبراهيم جبرين.

استهداف معسكر تياسير شرق طوباس

هذا وأعلنت سرايا القدس -كتيبة جنين، مساء الإثنين، مسؤوليتها عن استهداف معسكر تياسير شرق طوباس بصليات كثيفة من الرصاص.

اقتحام الاقصى

وإقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة تحت حراسة مشددة من شرطة الإحتلال الإسرائيلي، فيما تتواصل الدعوات الفلسطينية للنفير والرباط في ساحاته.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلاميّة بالقدس المحتلة، بأنّ عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، ونظموا جولات إستفزازية في باحاته وأدوا طقوسًا تلمودية في منطقة باب الرحمة.

وتواصل شرطة الإحتلال فرض قيودها على دخول المصلين للأقصى، وتُدقق في هوياتهم وتحتجز بعضها عند بواباته الخارجية.

وكثّف المقدسيون دعواتهم للرباط وشد الرحال للمسجد الأقصى، في ظلّ المخاطر التي يتعرض لها، بفعل ممارسات الإحتلال ومستوطنيه ومخططاتهم التهويدية.

ويشهد المسجد الأقصى يوميًا عدا الجمعة والسبت، سلسلة إنتهاكات وإقتحامات من المستوطنين، بحماية شرطة الإحتلال، في محاولة لفرض السيطرة الكاملة على المسجد، وتقسيمه زمانيًا ومكانيًا.

حملة اعتقالات في الضفة

قوات الاحتلال “الإسرائيلي”، شنت فجر اليوم الثلاثاء، حملة مداهمات واعتقالات في مدن وقرى الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت عدة مدن وقرى بالضفة المحتلة، واعتقلت ستة شبان من مناطق متفرقة.

المصدر: موقع المنار + مواقع فلسطينية