فرنجية : لا أفرض نفسي على أحد وإذا تم الاتفاق على مرشح وطني ينقذ الوطن غيري فلن يكون لدينا مشكلة معه – موقع قناة المنار – لبنان
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June 11 2023 - 21:02

فرنجية : لا أفرض نفسي على أحد وإذا تم الاتفاق على مرشح وطني ينقذ الوطن غيري فلن يكون لدينا مشكلة معه

منذ 1 ساعة 11 June، 2023
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