فرنجية : لم يتم سؤال أي مرشح آخر غيري عن مشروعه سواء الاستراتيجية الدفاعية أو النازحين أو الاقتصاد أو غيرها من القضايا – موقع قناة المنار – لبنان
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June 11 2023 - 21:02

فرنجية : لم يتم سؤال أي مرشح آخر غيري عن مشروعه سواء الاستراتيجية الدفاعية أو النازحين أو الاقتصاد أو غيرها من القضايا

منذ 1 ساعة 11 June، 2023
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