فرنجية : لم يتم سؤال أي مرشح آخر غيري عن مشروعه سواء الاستراتيجية الدفاعية أو النازحين أو الاقتصاد أو غيرها من القضايا – موقع قناة المنار – لبنان
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June 11 2023 - 21:02
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الإمام السيد علي الخامنئي يزور معرض المنجزات النووية الإيرانية في طهران ويلتقي عددا من العلماء والخبراء النوويين
الإمام الخامنئي: خلق الأعداء لنا تحديًا نوويًا لمدة 20 عامًا لأنهم يعرفون أن الصناعة النووية هي مفتاح التقدم في البلاد
الإمام الخامنئي: لا نريد صنع سلاح نووي بسبب عقيدتنا وإلا لما تمكن الأعداء من إيقافنا كما لم يوقفوا تطوراتنا النووية
الإمام الخامنئي: ينبغي الحفاظ على التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إطار معاهدة الضمانات
تيار المردة يحيي ذكرى مجزرة اهدن التي نفذتها القوات اللبنانية برئاسة جعجع عام 1978 بحق عائلة الوزير سليمان فرنجية
سليمان فرنجية: من الصعب ان نشهد انتخاب رئيس للجمهورية في ظل الاجواء الحالية والتي تشهد الكثير من التخندق السياسي
فرنجية يستغرب محاولة البعض فرض اسم جهاد ازعور وتقديمه كشخصية مستقلة رغم أنه جزء من محور في المنطقة
عضو "التكتل الوطني المستقل" النائب طوني فرنجية: ما عجزوا أن يحققوه عبر ارتكابهم مجزرة اهدن لن يحققوه اليوم بالتهويل
النائب جبران باسيل في ذكرى مجزرة اهدن: جرح عميق بذاكرتنا وذكرى شاهدة على العنف السياسي وامثولة لتحريم تكرار الجريمة
نائب الامين العام لحزب الله: كتلة الوفاء للمقاومة ستشارك الأربعاء في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية وستصوت للوزير فرنجية
الشيخ نعيم قاسم: يرفضون الوزير فرنجية لأنه لا يعمل وفق تعليمات أميركا ولا يبيع دماء الشهداء ولا يطعن المقاومة في ظهرها
عضو كتلة التنمية والتحرير أشرف بيضون: مقاربة الثنائي الشيعي للإستحقاق الرئاسي وطنية لا طائفية والتهويل لن يجدي نفعاً
النائب الياس جرادي يرفض مرشحي المواجهة لرئاسة الجمهورية ويعلن تأييده تسمية مرشحين قادرين وجامعين
عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض يجول في بلدة كفرشوبا ويزور منزل المواطن اسماعيل ناصر مثنياً على بطولته
رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد يدعو الأفرقاء السياسيين في لبنان الى عدم التلهي بطروحات تقسيمية لا موجب لها
عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق: المقاومة تستعد لليوم الذي تحرر فيه كفرشوبا كما حررت باقي الوطن
فرنجية : لم يتم سؤال أي مرشح آخر غيري عن مشروعه سواء الاستراتيجية الدفاعية أو النازحين أو الاقتصاد أو غيرها من القضايا
منذ 1 ساعة
11 June، 2023
فرنجية
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