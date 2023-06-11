مراسل المنار: شبان لبنانيون يحطمون زجاج آلية “ستورم” إسرائيلية معادية بعد رشقها بالحجارة في تلال كفرشوبا ورد جنود العدو بإطلاق قنابل غازية – موقع قناة المنار – لبنان
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June 11 2023 - 17:08

مراسل المنار: شبان لبنانيون يحطمون زجاج آلية “ستورم” إسرائيلية معادية بعد رشقها بالحجارة في تلال كفرشوبا ورد جنود العدو بإطلاق قنابل غازية

منذ 7 mins 11 June، 2023
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