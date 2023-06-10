تيار الفجر: موقف كفرشوبا وقرى العرقوب ليس غريبا على تاريخها المجيد – موقع قناة المنار – لبنان
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June 10 2023 - 17:02

تيار الفجر: موقف كفرشوبا وقرى العرقوب ليس غريبا على تاريخها المجيد

منذ 18 mins 10 June، 2023
تيار الفجر
لبنان

اعتبر تيار الفجر، في بيان، أن “موقف كفرشوبا اليوم ومعها قرى العرقوب كلها، ليس غريبا على تاريخها المجيد، فهي إبنة المقاومة وصانعة ماهرة للوقفات الجليلة الشبيهة بوقفة الأمس المباركة، حين عبر أهلنا الكرام عن تمسكهم بأرضهم ورفضهم للإحتلال الصهيوني، وكان جميلا ومتألقا ذلك المشهد الساطع لأبناء كفرشوبا وهم يغرفون من تراب أرضهم حفنة عز شاهقة تسمو وتعلو حتى تصل وتتلاقى مع جهاد أهلنا في كل أنحاء فلسطين”.

ووجه “تحية الى أهلنا في كفرشوبا، تحية الى أهلنا في قرى العرقوب، تحية الى أهلنا في كل بلدة وقرية جنوبية مقاومة وتحية الى أهلنا في فلسطين المحتلة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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