بالفيديو | الاحتلال الصهيوني يعتقل فتاة فلسطينية بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن في حوارة

اعتقل جيش الاحتلال، مساء اليوم الجمعة، فتاة فلسطينية وسط بلدة حوارة جنوب مدينة نابلس، بزعم محاولتها تنفيذها عملية طعن. وأظهرت مقاطع وثقت لحظة إطلاق جيش الاحتلال النار على الفتاة، والتنكيل بها عند اعتقالها.

وتواصلت أعمال المقاومة في الضفة الغربية والقدس المحتلة خلال الأسبوع الماضي، وأسفرت عن إصابة 9 مستوطنين، بينما استشهد 3 مواطنين.

وخلال الفترة الممتدة ما بين 02-06-2023 حتى 08-06-2023، وثق مركز المعلومات الفلسطيني “معطي” 240 عملاً مقاوماً، بينها 37 عملية إطلاق نار، ومحاولة دهس واحدة.

المصدر: مواقع