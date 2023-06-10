السيد رئيسي: لا يمكن للمؤامرات والفتن أن تفتك بمحبة الشعب أو أن تفرق بين أبنائه

أكّد رئيس الجمهوريّة الإسلامية الإيرانية السيد إبراهيم رئيسي، أنّ “شعب أذربيجان، ليس فقط أذربيجان الإيرانية، بل شعب أذربيجان كلها حتى المجاورة، يتميتعون بالولاء والأواصر والمودة القوية”، لافتًا إلى أنّ “هذه المحبة لا يمكن للمؤامرات والفتن أن تفتك بها وتفرق بين أبناء الشعب الواحد”.

وفي كلمة له أمام حشد من أهالي مدينة جهارا ويماق في إطار زيارته إلى محافظة أذربيجان الشرقية، أعرب السيد رئيسي عن ارتياحه لتواجده امام هؤلاء الاهالي المتميزين بالطيبة والدماثة، مؤكدا اهتمام الحكومة الإيرانية “بهذه المنطقة الواعدة والغنية بالموارد والأراضي الخصبة”.

وشدّد السيد رئيسي على أنّ “تواجد هذا الحشد من الاهالي، يثبت أنّه “للجماهير تواصل ورابطة متينة مع الحكومة والنظام والقيادة”، منوهًا بأنّ “شعب أذربيجان، ليس فقط أذربيجان الإيرانية، بل شعب أذربيجان كلها حتى المجاورة، يتميتعون بالولاء والأواصر والمودة القوية”.

كما أشاد الرئيس الإيراني بأنّ “هذه المحبة لا يمكن للمؤامرات والفتن أن تفتك بها وتفرق بين أبناء الشعب الواحد”، مؤكدًا أنّ “أن رسالة أهالي أذربيجان هي رسالة الوحدة والإنسجام، ورسالة الصمود في مواجهة الأعداء، ورسالة بناء البلاد بأيدي الشباب القوية”.

المصدر: مواقع