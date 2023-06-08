طلاب ثانوية المهدي – صور ابتكروا جهازا لتوفير استهلاك المياه – موقع قناة المنار – لبنان
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June 8 2023 - 19:10

طلاب ثانوية المهدي – صور ابتكروا جهازا لتوفير استهلاك المياه

منذ 33 mins 8 June، 2023
جهاز لتوفير استهلاك المياه
تقارير مصورة - لبنان

ابتكر طلاب ثانوية المهدي في صور جهازاً لتوفيرِ استهلاكِ المياه.

المصدر: قناة المنار

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