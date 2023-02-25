مدارس المهدي(عج) تحتفل بيوم الجريح

بمناسبة ولادة أبي الفضل العباس و”يوم الجريح”، نظمت إدارة ثانوية المهدي(عج) شاهد حفل تكريم للآباء الجرحى في قاعة الإحتفالات.

رعى الإحتفال مدير قسم بيروت في مؤسسة الجرحى محمد قانصوه، وتخللته كلمات لفتت إلى عظمة عطاءات وتضحيات الجرحى الذين هم شركاء في صناعة المجد والعزة للوطن وأهله، بعدها جرى عرض لأوبريت”وما أسقطنا رايته” أداء فرقة جراح الإنشادية، وإنتاج مؤسسة الجرحى.

واختتم الإحتفال بتكريم الآباء الجرحى.

وبمناسبة ذكرى مولد ابي الفضل العباس( ع) و”يوم الجريح” نظمت مدارس المهدي في بلدة شمسطار، احتفالاً لتلامذة الحلقة الثالثة.

حضر الإحتفال عدد من جرحى المقاومة الإسلامية، وتخلله أنشطة للتلامذة وكلمة للجريح مهدي شكر عرض فيها تجربته، وعلاقة الجريح بصاحب المناسبة، وختم الاحتفال بنشيد “سلام يا مهدي.

المصدر: قناة المنار