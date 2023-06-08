لجان التكافل الاجتماعي لـ “حزب الله” – صيدا عرضت نشاطها خلال شهر أيار

عرض “حزب الله” في قطاع صيدا، لواقع التقديمات الإجتماعية خلال شهر أيار، بحيث قدم الفرع الاجتماعي في القطاع تقريره الشهري عن نشاط لجان التكافل الاجتماعي في أحياء مدينة صيدا وبلدات منطقتها، والتي تعمل على توفير المستلزمات المعيشية والحياتية اليومية وتوزيعها لمستحقيها من الفقراء والمحتاجين.

واشار الحزب في بيان الى “ان التقديمات شملت أحياء تعمير عين الحلوة والفيلات ومخيمي عين الحلوة والمية ومية الفوار وصيدا القديمة وعددا من أحياء المدينة. وتوزع عمل اللجان في بلدات: عبرا، الغازية، حارة صيدا، كفرحتى، عنقون، بنعفول، رومين، حومين التحتا، زيتا، قناريت، عزة، إركي وزغدرايا.

وتضمنت التقديمات ” ادوية ، حالات استشفاء ، معاينات طبية، عيادة مرضى، توزيع حصص تموينية، غذائية، وغاز منزلي، مساعدات مالية نقدية ، حل العديد من المشاكل واجراء مصالحتين، توزيع البسة، تقديم مساعدتين ماليتين دراسيتين، تسجيل دراسي حسم ، اضافةالى تأمين اثاث منزل، زيارة عائلات مستضعفة، تقديم عربتي اعاقة ، توزيع حليب اطفال وتنظيم ايام صحية, وعقد اجتماعات للجنة الاجتماعية واجتماع للجنة الطوارئ ، تنظيف مساجد ، تأمين وسيلة تدفئة ، تكفل يتيم , تأمين سبعة فرص عمل, واقامة ورش للوقاية من المخدرات ، وزيارات لتقديم واجب العزاء، تركيب نظام طاقة شمسية ، خدمة مسن ، كسوة عيد، وليمة تأمين مواد بناء، صيانة 3 منازل وترميم واحد، ليبلغ عدد التقديمات 11030 نشاطا بتكلفة اجمالية بلغت 98,830,000,000 ل.ل. (ثمانية وتسعون مليارا وثمانماية وثلاثون مليون ليرة لبنانية ).

وتوجه مسؤول قطاع صيدا الشيخ زيد ضاهر بالشكر والتقدير “لأصحاب الأيادي البيضاء على دعمهم الكبير لعمل لجان التكافل الاجتماعي في صيدا وبلدات الجوار داعيا إلى “الاستمرار في المساهمة في دعمها خلال الأشهر المقبلة للوقوف إلى جانب أهلنا في ظل الوضع الاقتصادي والاجتماعي الصعب.”

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام