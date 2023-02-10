تقرر لجان التكافل الاجتماعي لحزب الله يفي صيدا خلال كانون الثاني

عرض “حزب الله” في قطاع صيدا في بيان، “واقع التقديمات الاجتماعية خلال كانون الثاني الماضي، بحيث قدم الفرع الاجتماعي في القطاع تقريره الشهري عن نشاط لجان التكافل الاجتماعي في أحياء مدينة صيدا وبلدات منطقتها، والتي تعمل على توفير المستلزمات المعيشية والحياتية اليومية وتوزيعها لمستحقيها من الفقراء والمحتاجين”.

وأشار التقرير الى أن “التقديمات شملت أحياء تعمير عين الحلوة والفيلات، مخيمي عين الحلوة والمية ومية، الفوار، صيدا القديمة وعددا من أحياء المدينة. وتوزع عمل اللجان في بلدات: عبرا، الغازية، حارة صيدا، كفرحتى، عنقون، بنعفول، رومين، حومين التحتا، زيتا، قناريت، عزة، إركي وزغدرايا”.

وأشار إلى أن “التقديمات الاجتماعية اتسعت لتشمل توزيع الأدوية، حصص تموينية غذائية، حليب اطفال، مساعدات مالية واستشفائية، عيادة مرضى وألبسة، وتضمنت مساعدات مالية دراسية، توزيع حصة محروقات، تقديم واجب العزاء، تنظيف ثلاثة مساجد، تنظيم حملة نظافة، تأمين وسائل للتدفئة، فرص عمل، زيارات لعائلات مستضعفة، حل مشكلات، عقد اجتماعات للجنة الاجتماعية، إضافة الى توزيع الحلوى وخدمة مسنين وتأمين أثاث منزل وإقامة وليمة وتقديم عربة إعاقة وإجراء مصالحة”.

وأحصى”عدد المستهدفين الذي بلغ 6667 مستفيدا وعدد الانشطة 10009 نشاط بتكلفة اجمالية بلغت 4 مليارات و855 مليون و120 ألف ليرة”.

وشكر مسؤول قطاع صيدا الشيخ زيد ضاهر “أصحاب الأيادي البيض دعمهم الكبير لعمل لجان التكافل الاجتماعي في صيدا وبلدات الجوار”. داعيا إلى “الاستمرار في المساهمة في دعمها خلال الأشهر المقبلة للوقوف إلى جانب أهلنا في ظل الوضع الاقتصادي والاجتماعي الصعب”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام