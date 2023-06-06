حدث اليوم | الاحتلال يواصل اعتداءاته في الضفة الغربية.. و38 عملًا مقاومًا خلال 24 ساعة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، فلسطينيا خلال اقتحام بلدة قباطية جنوب جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات واشتباكات.

وأفادت مصادر فلسطينية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت موطناً بعد اقتحام البلدة ومداهمة منزله وتفتيشه والعبث بمحتوياته، فيما اندلعت مواجهات أطلقت خلالها القنابل والأعيرة النارية.

وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال اقتحمت منازل عدة في بلدة قباطية الحارة الشرقية، أخضعت عددا من الشبان للتحقيق الميداني، واعتقلت الشاب عمر حمزة عساف وأسعد أبو عين، وفشلت في اعتقال شقيقه محمد.

وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز صوب المنازل خلال مواجهات في بلدة قباطية جنوب جنين، تزامناً مع استدعاء تعزيزات عسكرية كبيرة.

إصابة جنديين للاحتلال بعملية دهس في حوارة

هذا وأصيب مساء الاثنين جنديان من جيش الاحتلال في عملية دهس في بلدة حوارة قرب نابلس.

ووفقاً لإعلام العدو، فإن عملية الدهس في حوارة اسفرت عن اصابة جنديين، نُقلا إلى مستشفى بيلنسون – أحدهما حالته متوسطة والآخر طفيفة.

وأشار الى أن المركبة التي نفذت عملية الدهس انسحبت بعد ان نفذت عملية الدهس، في بلدة حوارة جنوب نابلس.

واعلن جيش الاحتلال حالة الاستنفار، فور وقوع عملية الدهس، كما اغلق الطرق الفرعية في حوارة جنوب نابلس.

سرايا القدس- كتيبة جنين تدعو مجاهديها لأخذ أعلى درجات الحيطة والحذر

سرايا القدس – كتيبة جنين، دعت المقاتلين الأبطال لأخذ درجات الحيطة والحذر، وعدم إطلاق النار على الجيبات المصفحة لما في ذلك استنزاف للذخيرة.

وفي مؤتمر صحفي ردا على التهديدات الإسرائيلية، قالت سرايا القدس – كتيبة جنين في رسالتها للمجاهدين “حافظوا على ما لديكم من ذخيرة ولتكن وجهتنا فقط جماجم وصدور جنود الاحتلال في حال ترجلوا من الجيبات”.

وأضافت “لتكن الكمائن سيدة الموقف لما فيها من تحقيق إصابات قاتلة بإذن الله”.

كما وجهت سرايا القدس اعتذارها أهالي مخيم جنين فيما يتعلق بالحواجز والإغلاقات التي نضطر لها بدواعي أمنية.

إصابة 3 مستوطنين و38 عملًا مقاومًا بالضفة والقدس خلال 24 ساعة

وخلال الـ24 ساعة الماضية، تواصلت أعمال المقاومة في الضفة الغربية والقدس المحتلة ضد قوات الاحتلال ومستوطنيه.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني “معطى” 38 عملًا مقاوما بالضفة والقدس، أبرزها 3 عمليات إطلاق نار، والتصدي لاعتداءات المستوطنين وتحطيم مركباتهم، أصيب خلالها 3 مستوطنين.

وأصيب ثلاثة مستوطنين جراء رشقهم بالحجارة خلال التصدي لاعتداءاتهم قرب بلدة برقة شمال غرب نابلس.

وأطلق مقاومون النار صوب مركبة للمستوطنين قرب مستوطنة “معاليه شمرون”، وألقى الشبان الثائر زجاجات حارقة وحجارة على مركبات المستوطنين في أماكن مختلفة بمدينة قلقيلية.

واستهدف المقاومون قوات الاحتلال مرتين على النقطة العسكرية في جبل جرزيم بنابلس، وألقى الشبان الثائر زجاجات حارقة وحجارة على مركبات المستوطنين في بيتين وشقبا والمغير برام الله.

وتصدى الشبان الثائر لـ9 اعتداءات للمستوطنين في مناطق متفرقة بالضفة، وحطموا 5 مركبات لهم.

واندلعت مواجهات في 18 نقطة، شهدتها مناطق القدس ورام الله وجنين ونابلس وقلقيلية وبيت لحم وأريحا والخليل، رشق خلالها الشبان قوات الاحتلال ومستوطنيه بالحجارة.

وشهدت الضفة الغربية والقدس المحتلة خلال شهر أيار/مايو المنصرم استمراراً وتنوعاً في عمليات المقاومة بمختلف أشكالها، ما بين عمليات إطلاق نار واشتباكات مسلحة وعمليات دهس وطعن مؤثرة، أدت إلى مقتل إسرائيليين اثنين، وإصابة (28) جنديا ومستوطنا بجراح مختلفة، فيما استشهد (21) فلسطينيا بنيران الاحتلال ومستوطنيه.

وبلغ مجموع العمليات التي جرى رصدها خلال الشهر حسب مركز معلومات فلسطين – معطى (1025) عملا مقاوماً، بينها (124) عملية إطلاق نار واشتباك مسلح مع قوات الاحتلال، نفذت (47، 43) عملية منها في جنين ونابلس على التوالي.

المصدر: موقع المنار + مواقع فلسطينية