المكتب السياسي “لحركة أمل”: إن دعوة الرئيس نبيه بري إلى جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية هو الرد الواضح على كل المشككين – موقع قناة المنار – لبنان
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June 5 2023 - 17:26
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المكتب السياسي “لحركة أمل”: إن دعوة الرئيس نبيه بري إلى جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية هو الرد الواضح على كل المشككين
منذ 1 ساعة
5 June، 2023
الرئيس بري
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