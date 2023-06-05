الشيخ الخطيب: للتوافق على انتخاب رئيس يجمع اللبنانيين ويعيد تفعيل عمل المؤسسات – موقع قناة المنار – لبنان
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June 5 2023 - 17:24

الشيخ الخطيب: للتوافق على انتخاب رئيس يجمع اللبنانيين ويعيد تفعيل عمل المؤسسات

منذ 3 ساعة 5 June، 2023
الشيخ علي الخطيب
لبنان

أكد نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى في لبنان الشيخ علي الخطيب أن “المطلوب أن نقيم دولة المواطن المبنية على الحقوق والواجبات دون تمييز طائفي ومناطقي، فتكون الكفاءة والمواطنة هي المعيار في تحمل المسؤولية، وعلاقة المواطن بالدولة مباشرة دون المرور بالطوائف”.

وشدد الشيخ الخطيب الاثنين  على “ضرورة إلغاء الطائفية السياسية التي تسببت بأزماتنا ومشاكلنا الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية والسياسية ، حتى وصلنا الى حافة الانهيار”، وتابع “من هنا نطالب بإقرار قانون انتخابي خارج القيد الطائفي بما يصهر اللبنانيون في بوتقة الوحدة الوطنية”، واكد ان “الحوار والتشاور بين اللبنانيين هما السبيل لإنجاز التوافق على انتخاب رئيس يجمع اللبنانيين ويعيد تفعيل عمل المؤسسات”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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