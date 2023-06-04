السيد صفي الدين: لسنا في مرحلة الدفاع فقط

اعتبر رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين ان الخوف بات يغزو الكيان الصهيوني، والمقاومة اكثر جهوزية من اي وقت مضى.

وقال خلال افتتاح معلَم الشهيد قاسم سليماني في وادي الحجير اننا استعدنا جزءا كبيرا من ارضنا وخيراتها ولا زلنا امام خطوات يجب ان نخطوها لنحافظ على كل ثرواتنا.

واكد اننا لسنا في مرحلة الدفاع فقط ، الدفاع واجب وضروري، والمقاومة بكل امتداداتها ومحور المقاومة الذي اسسه الحاج قاسم سليماني اصبح في موقع النظر الى الامام من اجل ان تتقدم الجموع المقاومة والمؤمنة باتجاه فلسطين لتحرير القدس.