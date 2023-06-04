فلسطين المحتلة | عشرات آلاف الصهاينة يتظاهرون في تل أبيب وأمام منزل نتنياهو

شارك عشرات آلاف الصهاينة مساء السبت في المظاهرة المركزية في شارع “كابلان” بتل أبيب ضد حكومة نتنياهو وخطة التعديلات القضائية. وقال منظمو الاحتجاجات في تل أبيب إن “كل من استمع لمندوبي نتنياهو، ليفين وأمسالم، يعلم أن الحكومة الإسرائيلية تسعى جاهدة إلى الديكتاتورية، حتى أن ليفين يقول إنه لا ينوي التئام لجنة اختيار القضاة”.

وأضافوا أن “الشيء الوحيد الذي يمكن أن يوقف خطتهم لتدمير الجيش والاقتصاد هم المتظاهرون الذين يخرجون كل أسبوع”، مشددين على أنه “سنوقف الديكتاتورية”.

وامتدت المظاهرات الاحتجاجية إلى عدة مفارق رئيسة وبلدات في مناطق الشمال والجنوب والمركز بينها حيفا ورحوفوت ورمات هشارون والقدس وبئر السبع.

وفي قيساريا، تظاهر أكثر من ألف شخص مقابل منزل رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وذلك بعدما اعتقل 3 متظاهرين بالإضافة إلى 14 آخرين حضروا إلى مركز الشرطة في الخضيرة للتضامن معهم عقب مظاهرة شهدت استخدام عناصر الشرطة القوة من أجل تفريق المتظاهرين أمس الجمعة.

وندد المتظاهرون أمام منزل نتنياهو بعنف الشرطة ضدهم ووصفوا عناصرها بأنهم “يخدمون الملك المتهم”، فيما أكدوا عدم تنازلهم عن الاحتجاج. وأغلق المتظاهرون شارع “روتشيلد” في المفرق المؤدي إلى منزل نتنياهو.

المصدر: مواقع