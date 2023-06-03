متابعة | بدء فعاليات إحياء ذكرى رحيل الامام الخميني قدس سره في إيران

تحيي الجمهورية الاسلامية الايرانية، ذكرى رحيل مفجر الثورة الاسلامية، الامام الخميني بصورة جامعة لأطياف المجتمع الايراني.

الحرس الثوري: نبقى حاملين لواء الدفاع عن مدرسة الامام الخميني (قده)

وأصدر حرس الثورة الاسلامية بيانا على اعتاب الذكرى السنوية لرحيل مفجر الثورة الاسلامية الامام روح الله الموسوي الخميني طاب ثراه، اكد فيه أن حرس الثورة هو حامل لواء الدفاع عن مدرسة الإمام (رضي الله عنه) والسعي لتحقيق المثل والأهداف السامية له، تحت قيادة الامام السيد علي الخامنئي.

وجاء في بيان حرس الثورة الاسلامية انه وبعد مضي 34 عاما على الفقد الأليم لذلك الامام الملهم للتاريخ، وببركة القيادة الحكيمة والفذة لخلفه الصالح الامام الخامنئي (مد ظله العالي) فان الجمهورية الاسلامية التي أمضت 44 عاما من حياتها المليئة بالفخر والاعتزاز في الساحات الداخلية والاقليمية والدولية، وأحبطت التهديدات التقليدية والحديثة للأعداء، ونجحت في اجتياز الازمات والفتن المتتالية التي حاكها معسكر الأعداء، واستمرت بعنفوان وشموخ أرفع من أي وقت مضى، قد أثبتت قدارتها وامكانياتها للقيام بدور في بلورة نظام جديد وهندسة جديدة للقوى العالمية، وصنعت كابوسا خطيرا يقض مضاجع هؤلاء الأعداء.

القوات المسلحة تؤكد إستعدادها لمواجهة أي إعتداء على مبادىء الثورة الإسلاميّة

هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، أكّدت إستعدادها لمواجهة أي اعتداء على مبادىء الثورة الإسلاميّة. وفي بيان لها بمناسبة الذكرى السنوية الـ34 لرحيل الإمام الخميني (رض) والذكرى السنوية الـ60 لإنتفاضة الشعب الإيراني في يوم 5 حزيران عام 1963 بعد إعتقال الإمام الراحل، أِشادت هيئة الأركان العامة بالشعب الإيراني “الأبي والوفي الذي أطاح بذلك النظام العميل من خلال وقوفه إلى جانب الإمام الخميني”. واعتبر البيان أنّ “ذكرى رحيل الإمام الخميني يوم لتجديد العهد والميثاق مع أهداف مؤسس النظام الإسلامي في إيران وتجديد البيعة لخلفه قائد الثورة الإسلاميّة السيد علي الخامنئي”.

وأوضحت هيئة الأركان العامة، أنّه “وبعد مرور 34 عامًا على رحيل مفجر الثورة الإسلاميّة وفقدان تلك الشخصية العظيمة، فإنّ ذكراه لا زالت مصدر إلهام للتوّاقين للحرية والمطالبين بالحق في العالم، فيما لا يزال الشعب الإيراني يصرّ على ارتباطه الوثيق مع الإمام الراحل وخلفه أكثر من أيّ وقت مضى رغم سلسلة المؤامرات والفتن التي تثيرها جبهة الإستكبار ونظام الهيمنة”. وأشاد البيان بأنّ “هذا الشعب تجاوز كلّ مؤامرات العدو وفتنه بقوة وإقتدار، وعرض قوّته القاهرة من خلال السير على نهج الإمام الخميني والسيد الخامنئي، مثبتًا عزّته وعظمته أمام مرأى كلّ شعوب العالم”.

القوات المسلحة: الإمام قاد نهضة شعبية تقوم على أساس السنن الإلهية

إلى ذلك، أكّدت القوات المسلحة الإيرانية أنّ “الامام الخميني (رض) قاد نهضة شعبية تقوم على أساس السنن الإلهية وتستمد قوّتها من نهج الأنبياء، حيث جعل الثورة الإسلاميّة تختلف عن كلّ الثورات الموجودة في الشرق والغرب”، مشددة على أنّ “الإمام أوضح للشعب الإيراني مبادئ المدرسة السياسية للإسلام المحمدي الأصيل ودعاه إلى السير في هذا النهج حتى تحقيق مبادئه”.

المصدر: موقع المنار + وكالات ايرانية