إعلام العدو: عدد الإصابات ليس نهائيا في عملية إطلاق النار على الحدود مع مصر والجيش يعزز محيط معبر نيتسان بقوات كبيرة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 3 2023 - 13:06

إعلام العدو: عدد الإصابات ليس نهائيا في عملية إطلاق النار على الحدود مع مصر والجيش يعزز محيط معبر نيتسان بقوات كبيرة

منذ 2 ساعة 3 June، 2023
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