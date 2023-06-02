احتفالات في قمّ ومشهد المقدستين بمناسبة ذكرى “عشرة الكرامة”

اقيمت العديد من الاحتفالات في قمّ ومشهد المقدستين بمناسبة ذكرى “عشرة الكرامة”، ذكرى ولادة السيدة فاطمة المعصومة والإمام علي الرضا عليهما السلام.

وفي كلمة لرئيس جمعية الإمام المنتظر “عج” العالمية الحاج حبيب الله بلّوق، هنّأ الموالين بهذه المناسبة العطرة في احتفال (هيئة متحدة الشهداء كورمي پاين خيبون) جنب العتبة الرضوية المقدسة، معتبرا بأنّ “الفرج قريب ويحتاج إلى الصبر وقليل من الانتظار” مشددا على ضرورة العمل الدؤوب من خلال استمرار المعركة ضد المستكبرين والمحتلين.

وحذر من مخططات اللوبي الصهيوني مشيرا مشيراً إلى أنّ “المخطط الذي وضعه البريطانيون لاغتصاب فلسطين حاولوا تطبيقه في لبنان ولم يفلحوا” مضيفاً “إذا مس كربلاء أي ضرّ فقد مسّ الإسلام في الصميم”.