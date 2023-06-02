تم العثور على وثائق تدل على تعامل الجيش الأوكراني مع مركز أبحاث في ولاية ميسوري الأمريكية في مدينة روبيجنويه التي يسيطر عليها الجيش الروسي.

وبحسب الخطاب، فقد وجهت الرسالة، المؤرخة في 10 أيار/مايو 2019،والموقعة من كبير أطباء الصحة في مدينة روبيجنويه ومنطقة كريمينسكي ب. ف. كوندين. إلى عقيد اللواء الميكانيكي المنفصل رقم 57، أ. ف. ميشانشوك، وهي “للاستخدام الرسمي”، وجاء فيها أنه كان من المقرر تسليم شحنة إلى منطقة محطة لوغانسك، التي كانت في تلك اللحظة على خط الجبهة الذي تسيطر عليه كييف.

وتقع مدينة روبيجنويه بجمهورية لوغانسك الشعبية، حيث قالت إحدى العسكريات في القوات المسلحة الروسية لوكالة “نوفوستي” إن هذه الوثيقة “تم العثور عليها في وحدة روبيجنويه الصحية، وهي رسالة مرافقة للواء رقم 57 للجيش الأوكراني، والذي كان في ذلك الوقت موجودا في مكان ما من منطقة روبيجنويه قبل تحريرها. وتتضمن طلبا لمرافقة سيارتين لتوصيل حمولة من جامعة واشنطن بولاية ميسوري”.

يُذكر أن جامعة واشنطن في سانت لويس هي جامعة أبحاث أمريكية خاصة تقع في سانت لويس بولاية ميسوري، وتعتبر من أهم المؤسسات البحثية الأمريكية الرائدة في مجال الطب الحيوي.

المصدر: روسيا اليوم