بالفيديو | ظاهرة انتحار الجنود صهاينة تعود الى الواجهة

تعود ظاهرة الانتحار لتطفو على سطح الازمات التي يعيشها الكيان المؤقت ، وبعد التحذيرات من تزايد اعداد الرافضين للخدمة في جيش الاحتلال ، عادت الى الواجهة ظاهرة الجنود الذين يفكرون في الانتحار هربا من الخدمة .

جنود في جيش الاحتلال : “مع بدء التجنيد بالجيش تبدأ المعاناة والحياة السوداء، ويزداد الشعور بالرغبة في الموت”

حيث نشر جنود في جيش الاحتلال الصهيوني، مقطع فيديو على حساباتهم الشخصية عبر “تيك توك”، تحدثوا فيه عن “معاناة” التجنيد بالجيش.

وقال الجندي في فيديو ترجمته (شهاب) : “المجندات على حق، الحياة الحقيقية تبدأ بعد التجنيد، فمع بدء التجنيد تبدأ المعاناة والحياة السوداء، ويزداد الشعور بالرغبة في الموت والحيرة إلى أين يهربن”.

وكان العديد من المسؤولين من ضمنهم رئيس أركان جيش الاحتلال هرتسي هيلفي، قد “حذروا” من “تفاقم ظاهرة رفض الخدمة العسكرية بالجيش”.

وفي شهر اذار الماضي، نقلت صحيفة “هآرتس” عن هليفي قوله لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إن “انتشار ظاهرة رفض التجنيد في الجيش تتزايد”، مضيفا أن “هذه الظاهرة تطورت إلى أبعاد مقلقة”.

وفي ذلك الوقت، دعا وزير جيش الاحتلال يوآف غالانت، إلى فتح محادثات بين “المعارضة” والائتلاف الحكومي حول أزمة التعديلات القضائية. التي لا تزال مستمرة حتى الآن. وجاءت دعوة غالانت على خلفية الدعوات الواسعة التي أطلقها جنود الاحتياط لعدم الامتثال إلى الخدمة احتجاجًا على “التعديلات القضائية”.

المصدر: قناة المنار + وكالة شهاب