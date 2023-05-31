قرار منعِ بيعِ الغاز في محطات المحروقات يثير اعتراضات واسعة شمالاً – موقع قناة المنار – لبنان
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May 31 2023 - 18:58
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قرار منعِ بيعِ الغاز في محطات المحروقات يثير اعتراضات واسعة شمالاً
منذ 2 ساعة
31 May، 2023
لبنان
اصحاب محطات المحروقات شمالاً يتحركون احتجاجاً على قرار منع بيع قوارير الغاز في محطاتهم.
قوارير الغاز
محطات المحروقات
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