قرار منعِ بيعِ الغاز في محطات المحروقات يثير اعتراضات واسعة شمالاً – موقع قناة المنار – لبنان
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May 31 2023 - 18:58

قرار منعِ بيعِ الغاز في محطات المحروقات يثير اعتراضات واسعة شمالاً

منذ 2 ساعة 31 May، 2023
لبنان

اصحاب محطات المحروقات شمالاً يتحركون احتجاجاً على قرار منع بيع قوارير الغاز في محطاتهم.

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