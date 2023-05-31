حمية التقى نظيرته السنغافورية في سيول: أبواب لبنان مفتوحة أمام الشركات الاستثمارية

عقد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال في لبنان علي حميه اجتماعا مع نظيرته السنغافورية آمي خور، على هامش مشاركته في اجتماع وزراء النقل ل 25 بلدا عضوا في منظمة الطيران المدني الدولي الإيكاو ، الذي عقد الثلاثاء في العاصمة الكورية الجنوبية سيول، وتناول اللقاء إمكانية فتح آفاق التعاون بين البلدين على مستوى مختلف القطاعات التي تعنى بها الوزارتان في كلا البلدين.

وشدد حمية امام خور على أن “ابواب لبنان مفتوحة أمام كافة الشركات الاستثمارية السنغافورية المتخصصة والمهتمة، ولاسيما في قطاعات المرافئ والمطارات وسكك الحديد، بالإضافة إلى البحث في استكشاف إمكان تسيير رحلات جوية للطيران المدني بين البلدين” .