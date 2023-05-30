“لبنان القوي”: التوافق مع “المعارضة” على مرشح لرئاسة الجمهورية

عقد تكتل “لبنان القوي” إجتماعه الدوري الثلاثاء برئاسة النائب جبران باسيل، ناقش خلاله بحضور الرئيس العماد ميشال عون الإستحقاق الرئاسي.

وقال التكتل في بيان له إنه جرى خلال الاجتماع البحث “بالتفاصيل والخيارات والتوجهات السياسية المطروحة وأدلى النواب بآرائهم، حيث تم في النهاية التأكيد على المسار المتفق عليه سابقاً والذي يقوده رئيس التكتل لجهة التوافق مع المعارضة على مرشح لرئاسة الجمهورية يتمّ الإعلان عنه بعد تحديد الاحتمالات واكتمال المشاورات في ما يخصّ البرنامج وآلية الإنتخاب وتأمين أوسع تأييد نيابي له على قاعدة التوافق وليس الفرض”، وتابع “إذا تعذر ذلك التوجه الى تنافس ديمقراطي عبر التصويت في مجلس النواب”، وأكد ان “انتخاب رئيس جمهورية ونجاحه في هذه المرحلة يتطلّب توافقاً وليس تحدياً من أحد ضد أحد”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام